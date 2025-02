Banfi sta meglio: l’attaccante del Varese dimesso dopo la notte in ospedale

Nella tensione del concitato finale di gara di Saluzzo, con il Varese in cerca del gol del pareggio – che poi purtroppo non è arrivato – ci sono stati attimi di apprensione per Stefano Banfi. L’attaccante del Varese, 24 anni, ha sbattuto violentemente la testa a terra dopo un contrasto con un avversario e nei momenti successivi ha perso lucidità.

Il calciatore è stato dapprima tenuto sotto osservazione dagli operatori sanitari a supporto della gara – in Serie D è obbligatoria l’ambulanza – che lo hanno trasportato al termine della partita all’ospedale Civile di Saluzzo. Banfi è stato tenuto sotto monitoraggio nella notte ed è stato dimesso nella mattinata di lunedì 17 febbraio, potendo così fare rientro a casa.

«Stefano Banfi – si legge nella nota della società – dovrà osservare alcuni giorni di riposo, dopodiché verranno valutate le sue condizioni prima tornare a disposizione di mister Floris per la ripresa dell’attività».