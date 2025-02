Benvenuti in Condominio e La Varese Nascosta insieme per raccontare la città

È un connubio inaspettato ma ricco di potenzialità quello la collaborazione annunciata oggi nei locali de Il Regondell a Varese da “Benvenuti in Condominio” testata nata da uno spin-off della Camera Condominiale di Varese, con “La Varese Nascosta” associazione culturale nata da un apprezzato gruppo social attivo su Facebook ormai da molti anni, che ha l’obiettivo di far conoscere i lati meno noti della città Giardino.

Un’intesa di natura culturale che darà vita innanzitutto a una rubrica dedicata all’interno del magazine, che vuole sottolineare le connessioni tra due mondi apparentemente distanti come il condominio e la cultura, ma che ha ambizioni molto più ampie e di lungo periodo.

«Questa collaborazione evidenzia come due temi che potrebbero sembrare lontani, come il condominio e la cultura, abbiano in realtà molti punti in comune – ha dichiarato Giulia Nicora, direttrice responsabile di “Benvenuti in Condominio” – E la rubrica sarà un’opportunità per esplorare il condominio come spazio di condivisione, storia e cultura».

Un ulteriore esempio di questa sinergia sarà la prefazione di Luigi Manco, presidente e cofondatore de “La Varese Nascosta”, a una raccolta di racconti che vedrà la luce in occasione del secondo anniversario della testata, cioè tra qualche mese: la raccolta, realizzata e coordinata da Giulia Nicora, ospiterà personaggi della letteratura che abitano in condominio, offrendo così una nuova e curiosa chiave di lettura su ambienti e relazioni condominiali.

«È un vero gioco di squadra, nato dal desiderio di raccontare storie che appartengono alla nostra città – ha sottolineato Andrea Leta, direttore generale di Camera Condominiale Varese – Varese è ricca di narrazioni che meritano di essere condivise, e questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo per dare loro voce».

Sulla stessa linea, Luigi Manco ha sottolineato l’importanza del progetto: «Quella che potrebbe sembrare una ‘strana coppia’ ha invece una solida base comune. Varese è circondata da palazzi che vantano un notevole valore storico e culturale, e sono convinto che questa collaborazione porterà risultati notevoli alla città».

La collaborazione ha avuto inizio già con il numero di febbraio del magazine, che viene distribuito tramite newsletter, sul sito e nella pagina Facebook e Instagram dedicate.