“Benvenuti in galera”: il film che racconta il carcere tra riscatto e ristorazione arriva a Materia

Il documentario “Benvenuti in galera”, che racconta l’esperienza unica del ristorante attivo all’interno del carcere di Bollate, arriva a Materia Spazio Libero VareseNews (in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno) con una proiezione speciale. L’evento, in programma per mercoledì 26 febbraio alle 21.00, offrirà uno sguardo sulla possibilità di riscatto e inclusione attraverso la ristorazione e il lavoro.

Per iscriverti all’evento CLICCA QUI

Il film parla del ristorante aperto al pubblico presente da anni nel carcere di Bollate e guidato da uno chef che ha lavorato con Gualtiero Marchesi. Il documentario ne mostra l’attività che continua grazie alla disponibilità dei detenuti e alla professionalità di Silvia Polleri, esperta del settore ristorazione. L’obiettivo del ristorante è il recupero della vita sociale dei detenuti e mostrare come una pena detentiva possa essere trasformata attraverso la creatività e l’imprenditorialità.

Alla serata sarà presente Walter Marocchi, coproduttore del documentario. Marocchi, in perenne equilibrio tra cinema, musica e scrittura, si è distinto come montatore di lungometraggi, documentari, spot pubblicitari e serie TV, oltre che come compositore e produttore musicale. Alcuni dei film a cui ha lavorato sono stati distribuiti in sala, trasmessi su emittenti televisive e presentati in festival nazionali e internazionali. In alcune produzioni ha ricoperto sia il ruolo di film editor che quello di autore della colonna sonora. Oltre alla sua attività nel settore audiovisivo, collabora come docente con IED, CFP Bauer e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

La proiezione è organizzata in collaborazione con Elmec.

Ingresso con tessera dell’Associazione Anche Io. L’iscrizione è al costo di 15 euro e ha validità fino al 31 dicembre 2025. L’iscrizione può essere effettuata in loco, oppure tramite preiscrizione compilando il seguente modulo: preiscrizione (da stampare e consegnare a Materia insieme alla quota associativa per completare l’iscrizione).