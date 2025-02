Broggini, pompe funebri a Caronno Varesino

Gestire un’impresa di Pompe Funebri è un servizio fondamentale per le famiglie che devono affrontare la perdita di una persona cara.

Da oltre 70 anni Pompe Funebri Broggini si occupa dell’organizzazione di cerimonie funebri e tutte le relative pratiche necessarie.

A Caronno Varesino, dai primi anni Cinquanta, Pompe Funebri Broggini opera nel settore delle onoranze funebri, offrendo servizi celeri e puntuali dando la possibilità alla famiglia di affrontare con serenità il difficile momento.

Nel 2022 Pompe Funebri Broggini ha festeggiato i suoi 70 anni di attività, ricevendo anche il riconoscimento di attività storica di Regione Lombardia.

L’impresa è stata fondata dal signor Giannino Broggini il 1° giugno 1952, poi è stata rilevata nel 1982 da Petruzzelli Vito, papà di Ivan, che oggi con la moglie Anna porta avanti l’attività.

Grazie all’esperienza e alla professionalità maturata nel settore, Pompe Funebri Broggini è in grado di fornire un servizio completo, che include l’organizzazione del funerale, il disbrigo delle pratiche comunali e cimiteriali spesso complesse fornitura di articoli funebri, il servizio di cremazione, la tumulazione, la dispersione o l’affidamento delle ceneri. Nel 2007 hanno introdotto la fornitura e posa di accessori cimiteriali dai vasi, lumi, fotoceramiche, manutenzioni e ripristini.

Per completare il servizio è stata inaugurata a febbraio 2024 la Casa Funeraria, un luogo discreto e dignitoso dove il defunto viene accolto e preparato per la cerimonia funebre, le famiglie in totale libertà possono raccogliersi per commemorare il proprio caro in un ambiente tranquillo insieme ad amici e conoscenti che desiderano dare un ultimo saluto al defunto.