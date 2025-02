“Caccia al Rifiuto”: a Venegono Inferiore una giornata dedicata all’ambiente

Una giornata all’insegna della sostenibilità e della sensibilizzazione ambientale . Sabato 22 febbraio è in programma a Venegono Inferiore l’iniziativa “Caccia al Rifiuto“, un evento che coinvolgerà cittadini di tutte le età in un’attività di raccolta e pulizia del territorio.

L’appuntamento è per le 9.30 in piazza delle Associazioni, punto di ritrovo da cui partiranno i partecipanti per dare il via a questa speciale “caccia al tesoro” dedicata alla tutela dell’ambiente.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione civile, la Pro loco, l’associazione L’ABC, il Centro cultura araba, l’Avis e il Gruppo Alpini. Un’occasione per unire forze e sensibilità diverse in un’unica missione: migliorare la qualità degli spazi pubblici e promuovere una cultura di rispetto per l’ambiente.

I volontari raccoglieranno rifiuti e detriti abbandonati nelle aree urbane e nei dintorni, contribuendo a rendere il territorio più pulito e vivibile.