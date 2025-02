Cade dal primo piano di una ditta a Busto Arsizio. Ferita una ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita oggi in via Montebello a Busto Arsizio dopo essere caduta da un balcone al primo piano di un’azienda probabilmente abbandonata, e aver sfondato una pensilina che ne ha attutito la caduta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati da Areu con un’ambulanza e un’automedica che hanno trasportato la giovane in ospedale a Legnano in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco oltre ai carabinieri di Busto Arsizio sono intervenuti per ricostruire l’episodio.