Camion carico di lattine si ribalta alla rotonda tra Saronno e Gerenzano. Traffico in tilt

Incidente stradale nel primo pomeriggio al confine tra Saronno e Gerenzano. Un tir che trasportava vetro e lattine si è ribaltato alla rotonda del Lidl che si trova proprio tra i due comuni.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, è intervenuta la Polizia locale che ha deviato i veicoli in transito sulla via Varese, con direzione Gerenzano, sulla via Novara e sulla via Lazzaroni. Il traffico risulta piuttosto difficoltoso.

Per spostare il mezzo pesante dalla carreggiata è stato necessario l’utilizzo di una grossa gru intervenuta attorno alle 15. Una nota del Comune di Saronno comunica che si prevede la conclusione dei lavori attorno alle 17.