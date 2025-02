Camionista minaccia il colleghi armato di coltello: denunciato dalla polizia di Como

La Polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha denunciato per minaccia aggravata con l’uso delle armi e detenzione illegale di arma, un camionista 54enne bielorusso, incensurato, entrato sul territorio a fine gennaio con il suo TIR.

Verso l’1.30 di sabato notte, la volante è stata dirottata con urgenza presso il parcheggio “Lario Tir” di via Colombo in quanto era stato segnalata una lite tra camionisti ed uno di loro era armato di coltello. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti hanno immediatamente disarmato il 54enne, che aveva ancora in mano la lunga lama di quasi 10 centimetri facendogliela posare a terra, assicurandolo poi nell’auto di servizio.

Nell’immediatezza gli agenti hanno raccolto le varie testimonianze sull’accaduto accertando che il bielorusso aveva deliberatamente aggredito e minacciato di morte un gruppo di altri camionisti presenti, per il solo fatto di averli sentiti parlare con un accento ucraino. Portato in Questura, il 54enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata con l’uso delle armi e per la detenzione illegale del coltello.