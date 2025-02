Cantiere sospeso in via Volta a Samarate, Fratelli d’Italia chiama in causa il sindaco

A Samarate si “arena” un cantiere edilizio in centro città, sospeso dal Comune per criticità strutturali e per possibili difformità. E la questione diventa anche tema di polemica politica, perché il geometra incaricato come responsabile della sicurezza per il sindaco, Alessandro Ferrazzi.

Una questione sollevata da Fratelli d’Italia, con un’interrogazione in consiglio comunale presentata dai tre consiglieri meloniani, Vitale Monti, Rossella Caligiuri e Roberto Forastiere.

L’interrogazione prende le mosse dall’ordinanza con cui gli uffici comunali, il 23 gennaio scorso, hanno ordinato la sospensione del cantiere rilevando che “i lavori di demolizione eseguiti hanno determinato la criticità strutturale della muratura prospiciente via Alessandro Volta e quella adiacente al fabbricato confinante minacciando l’incolumità pubblica” e contestando che i lavori “non hanno riguardato alcune parti come dichiarato, ma la demolizione completa della copertura e dei due lati perimetrali“.

Al di là delle contestazioni da parte dell’ufficio, FdI solleva un tema politico, basandosi sul cartello di cantiere (del 2022) che citava il geometra Alessandro Ferrazzi come responsabile della sicurezza. E per questo FdI chiede a Ferrazzi – oggi sindaco – di sapere “come mai fosse ancora responsabile di una commessa lavorativa a Samarate”, di “conoscere tutti gli incarichi che aveva in Samarate prima della sua elezione a sindaco, quando ed a chi li ha trasferiti” e se la vicenda non comporti “gravi danni di immagine e di credibilità alla sua funzione di sindaco”.

La pratica edilizia era partita nel 2022, ma FdI fa riferimento all’ordinanza degli uffici comunali: «Lui ha passato alla sorella Maria Cristina i lavori, ma risulta ancora responsabile della sicurezza».

Qui la replica del sindaco: