Capodanno cinese 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla sfilata

Domenica 2 Febbraio 2025 in Piazza Sempione dalle 14, ci saranno i Festeggiamenti della comunità cinese di Milano per il Capodanno lunare. La Grande novità di quest’anno è che per disposizione della Questura di Milano per garantire la sicurezza di tutte le persone che verranno alla festa, gli accessi saranno contingentati, sarà possibile ospitare fino ad un massimo di 16000 persone in piazza che sarà divisa in due zone.

Gli accessi saranno presidiati da personale della sicurezza qualificato e munito di Metal Detector, si sconsiglia quindi di portare con se materiale metallico per facilitare e velocizzare i controlli che possono portare anche a perquisizioni della borse e giacche.

All’interno della piazza non potranno essere introdotti trolley, ombrelli con la punta, vetri e lattine. Non sono parimenti consentiti spray urticanti di nessun tipo nemmeno a libera vendita. Insieme al personale specializzato ci saranno gli Alpini ed un servizio d’ordine delle associazioni cinesi. Gli organizzatori del Coordinamento delle associazioni cinesi di Milano consigliano di iniziare a venire in Piazza dalle 12:00/12:30 per facilitare le operazioni di controlli ed avere un posto per vedere i spettacoli.

Lo spettacolo inizia con il risveglio dei 8 leoni da parte delle autorità italiane e cinesi , dando via l’inizio delle celebrazioni con la danza del drago e del leone e continuerà altre performance in costume, arti marziali, balli e canti e tanti colori. Si festeggerà l’anno del Serpente verde ( l’elemento dominante di questo anno del serpente è il legno ), simbolo di saggezza, intuizione, eleganza e trasformazione.«Speriamo nella saggezza ed in una trasformazione positiva per il 2025 – dicono i promotori -. Cercheremo di accontentare tutti sapendo che qualcuno potrebbe non entrare o non entrare subito. Arrivati a 16000 presenze in piazza, le persone possono entrare solo se altrettante persone escono prima della fine dell’Evento. Si consiglia di andare negli ingressi di corso Sempione e di via Pagano, e usare di meno l’ingresso di via Bertani in quanto più piccolo ed usato per lo più dallo staff e dagli ospiti istituzionali e media. Tutti le altre vie che portano verso la Piazza ed anche le entrate verso il parco Sempione saranno delle Uscite dai quali non sarà possibile assolutamente entrare. Anche quest’anno le associazioni cinesi di Milano sono gli organizzatori dell’evento ed hanno reso possibile questo evento gratuitamente per la grande comunità di milanesi ed italiani di ogni origine, con importante impegno e lavoro durato quasi 2 mesi, in collaborazione con il Comune di Milano, con la Questua di Milano ed il Commissariato di Polizia Sempione, con la Commissione di Vigilanza Provinciale sul Pubblico Spettacolo, con Areu, con AMSA, con i Vigili del Fuoco, con ATM, con la Polizia Locale di Milano e con i tanti professionisti e ingegneri intervenuti, oltre ai tanti fornitori degli impianti e attrezzature. Ringraziamo tutti! Anche chi eventualmente abbiamo dimenticato.

Per i saluti istituzionali interverranno: il Presidente Huang della “Associazione Cinesi a Milano”, il Console Generale cinese di Milano LiuKan , il Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, il Presidente Onorario dell’Unione Imprenditori Italia Cina ( UNIIC ) Francesco Wu. Ringraziamo anche tutti gli altri politici e autorità che verranno. Il Coordinamento delle associazioni cinesi di Milano».