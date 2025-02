Capre in azienda, intervengono i vigili del fuoco

Curiosa missione per i Vigili del Fuoco di Varese in una azienda ai bordi dell’autostrada A8.

La chiamata al 115 ha infatti segnalato la presenta in una azienda del territorio di 4 capre, più precisamente tre capre e una capretta. La famigliola è stata colta ad alimentarsi negli alberi e sull’erba del giardino antistante l’edificio industriale.

I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno avuto innanzitutto il compito di rintracciare il proprietario degli animali, compito tuttora in corso: nel frattempo provvedono alla loro sorveglianza, affinchè non si facciano male e non danneggino cose e persone.