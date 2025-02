Carabinieri e volontari contro lo spaccio nei boschi di Comerio. Smantellato un bivacco

Negli ultimi tempi, alcune aree boschive della provincia di Varese sono diventate veri e propri centri di spaccio, offrendo riparo e riservatezza a chi attende i tossicodipendenti. L’azione continua delle forze dell’ordine costringe gli organizzatori a cambiare spesso i luoghi in cui riorganizzare le proprie attività illecite e purtroppo, anche Comerio non è rimasta immune da questo preoccupante fenomeno.

Oggi, i carabinieri della stazione di Gavirate, sotto la guida del luogotenente Giacomo Indelicato, con il supporto degli uomini del reparto Cacciatori di Sardegna, hanno effettuato un’operazione mirata di contrasto allo spaccio nei boschi della zona. Nel corso dell’intervento, è stata scoperta e smantellata una postazione logistica degli spacciatori, ormai abbandonata dai malviventi.

Fondamentale è stato il contributo dei volontari del Comune di Comerio, in particolare del Gruppo Antincendio Boschivo, che si sono occupati della rimozione della tenda di fortuna utilizzata dai trafficanti di droga. Non è la prima volta che le forze dell’ordine intervengono in queste aree per demolire bivacchi abusivi e ripristinare la legalità.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio plauso alle forze dell’ordine per l’impegno nella lotta contro il fenomeno dello spaccio e ha ringraziato i volontari per il prezioso supporto. “Le forze dell’ordine proseguiranno con la vigilanza del territorio per prevenire il ripetersi di attività illecite e garantire la sicurezza della popolazione. Invito tutti i cittadini a prestare attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti”, ha dichiarato il sindaco Michele Ballarini.