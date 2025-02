Cargo avio, Swissport s’insedia al Wtc Malpensa

Swissport Italy entra nel mercato dell’handling cargo all’aeroporto di Milano Malpensa: la società si prepara ad aprire un primo magazzino di 5mila metri quadri al World Trade Center Malpensa, appena fuori dal perimetro aeroportuale, in località Lonate Pozzolo.

La notizia è stata divulgata da Massimo Roccasecca attraverso la testata specializzata Air Cargo Italy, che si occupa di trasporto merci per via aerea.

«Swissport, nonostante la peculiare esperienza di Fiumicino, ha fatto una precisa scelta strategica nel voler mantenere comunque la sua presenza in Italia e, forte dello specifico know-how nell’handling cargo a livello globale essendone un operatore di riferimento, continuare a presidiare il mercato italiano aprendo e avviando una nuova business unit dedicata alle attività cargo. La scelta non poteva che ricadere su Milano Malpensa, tutt’ora hub di riferimento in Italia per questo segmento di business» (dallo scalo passa il 62% delle merci, dato 2024).

Si parte – spiega ancora Air Cargo Italy – con un primo magazzino da 5mila metri quadri ad Avioport, al Wtc Malpensa. «Una struttura che già conoscevo dalla mia precedente esperienza in Cargo Italia” prosegue l’esperto manager».

Si parla in questo caso di “magazzini di seconda linea”, quelli di smistamento delle merci: di solito avviene dentro al perimetro aeroportuale (dove si prevede anche un’espansione, da tempo allo studio e contestata da una parte del territorio), ma in questo caso appunto si ricorre a una struttura esterna. Insieme con Poste-Sda, il Wtc è il principale insediamento fuori dal sedime: sul territorio di Lonate Pozzolo si sta discutendo molto anche di un’altra ipotesi di un nuovo intervento logistico di grandi dimensioni.