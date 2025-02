Carlo Meazza ospite a Varese per un viaggio nella fotografia tradizionale

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia: Carlo Meazza, noto fotografo tradizionale, sarà protagonista di un incontro dedicato alla sua carriera e alle sue opere. L’evento, organizzato dal Foto Club Varese in collaborazione con Artespettacolo Varese, si terrà giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 21.00 nello Spazio Polifunzionale ACLI, in via Speri della Chiesa Jemoli 9, Varese.

Durante la serata, Meazza ripercorrerà la sua storia professionale, soffermandosi sulla sua visione della fotografia e presentando alcuni dei suoi scatti più significativi. Un’occasione per scoprire il suo approccio artistico, che affonda le radici nella fotografia tradizionale, caratterizzata da un’attenta ricerca dell’inquadratura e dall’uso sapiente della luce e della composizione.

L’ingresso è libero.