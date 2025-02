Carnevale 2025 tra feste e sfilate a Varese e nel Varesotto

Anche se la maggior parte dei Comuni del Varesotto abbraccia il rito ambrosiano (con festeggiamenti sabato 8 marzo), già a cavallo tra febbraio e marzo sono in programma numerose sfilate, feste in maschera e laboratori a tema per celebrare la festa più chiassosa e colorata dell’anno, anche in caso di pioggia.

IN EVIDENZA

ARCISATE – L’8 marzo 2025 torna il Carnevale di Arcisate, un evento imperdibile che animerà le strade del paese con sfilate, spettacoli e tanto divertimento per grandi e piccini – Tutte le informazioni

CANTU’ – Quattro sfilate per il Carnevale Canturino: l’evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e oltre, si svolgerà in il 16 e 23 febbraio, 2 marzo e il sabato grasso dell’8 marzo –Tutte le informazioni

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

JERAGO CON ORAGO – Venerdì alle ore 16 la Biblioteca comunale propone ai bambini dai 4 anni un laboratorio di Carnevale in maschera. Partecipazione gratuita su prenotazione – Come partecipare

LAVENA PONTE TRESA – venerdì pomeriggio in Biblioteca alle 16,30 un anticipo di Carnevale con letture di maschere e laboratorio creativo a tema per i bambini dai 4 ai 9 anni. Partecipazione gratuita – Come partecipare

Carnevale di Oleggio – foto di Fabio Calanca

CARNEVALE SABATO 1 MARZO

CUVEGLIO – CUVIO – Sabato pomeriggio fa tappa a Cuvio e Cuveglio il Carnevale in tour 2025 con la sfilata di Carri allegorici tra i due paesi –L’evento

INDUNO OLONA – Torna sabato 1 marzo ai Giardini comunali di Induno Olona la Festa di Carnevale promossa dalla Pro Loco con gonfiabili, giochi, cioccolata calda, chiacchiere e zucchero filato – La locandina

LAVENA PONTE TRESA – Sabato la Festa di carnevale in piazza Sangiorgio inizia a mezzogiorno con l’Accensione del fuoco alle caldaie tra giochi, spettacoli di magia, animazioni e gonfiabili. Alle ore 15 la Sfilata guidata da Re Guzz e Regina Piota (in caso di pioggia in sala Polivalente). In serata alle 20.30 in Sala Polivalente la festa con Ballo in maschera (ingresso 5 euro, gratuito fino ai 12 anni) – Tutto il programma

PORTO CERESIO – Sabato pomeriggio, dalle ore 15, la palestra comunale ospita il Carnevale dei Bambini, una festa in cui i piccoli potranno immergersi in un mondo magico fatto di giochi, animazioni e tanto divertimento – L’iniziativa

VARESE – Sabato pomeriggio il Corteo di apertura del Carnevale, da piazzale Trento a Palazzo Estenseper la Consegna delle chiavi della città al Re Bosino che dà inizio al 32° Carnevale Bosino – Qui tutte le info

DOMENICA 2 MARZO

BODIO LOMNAGO – Il Corteo Mascherato con musica e balli, attraverserà il paese. A seguire, il Carnival Party presso Villa Puricelli, con spettacoli di clown e mangiafuoco, giochi e animazione per bambini, inclusa la baby dance. L’appuntamento è fissato per le 14:30 in Piazza Don Cesare Ossola – Il programma

BUSTO ARSIZIO – La Consegna delle chiavi della città alle maschere, domenica a mezzogiorno in piazza Vittorio Emanuele II segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti carnevaleschi – Il programma

CANTÙ (CO)- Giochi e spettacoli domenica pomeriggio dalle 13.30 per la terza sfilata del Carnevale canturino – Tutte le info

CARONNO VARESINO – Mangiafoco e giocolieri aprono la festa del Carnevale Caronnese domenica alle ore 14 in Oratorio da dove alle ore 15 parte la sfilata guidata dalle Bande musicali – I dettagli

CASSANO MAGNAGO – Sette carri già previsti per l’attesa Sfilata di Carnevale domenica nel centro di Cassano Magnago chiusa in piazza Falcone e Borsellino da una festa con dj set, giocoleria e golosità. In caso di pioggia l’evento è rimandato a sabato 8 marzo – Il programma

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento domenica pomeriggio in Oratorio per Castiglione in maschera 2025, con la sfilata per le vie del centro, la festa e il concorso di mascherine – Leggi qui

CASTRONNO – Quest’anno il è Carnevale a tema montagna a Castronno e la sfilata di domenica pomeriggio diventa una valanga di allegria scandita dalla musica della banda azzurra, dalle scuole medie all’area feste per le premiazioni – Il programma

GAVIRATE – Una Festa di carnevale a misura di famiglia, quella in programma in piazza Repubblica domenica omeriggio, senza carri, ma con una sfilata di mascherine da premiare nell’evento promosso da commercianti e associazioni genitori – L’iniziativa

ISPRA – Domenica pomeriggio fa tappa a Ispra il Carnevale in tour 2025 con la sfilata di Carri allegorici per le vie del paese – L’evento

LUINO – Torna domenica l’appuntamento con il Rabadan Express, il viaggio in treno a vapore per partecipare al Carnevale di Bellinzona. La nuova Pro Loco propone per l’occasione una risottatain stazione alle ore 11 e partenza del treno alle 12.06 dove il convoglio rientra alle 18.35 – Come partecipare

MALNATE – Domenica pomeriggio una Caccia al tesoro in piazza San Martino per eplorare insieme la città apre la Festa di Carnevale 2025 a Malnate a tema Mondi fantastici. L’evento, dopo la sfilata delle ore 16, si concluderà in piazza delle Tessitrici con bevande calde offerte dai promotori. In caso di pioggia l’evento sarà posticipato a sabato 8 marzo – Il programma

PROTO CERESIO – Dura tutta la giornata, a partire dalle 11 del mattino con dj Albi e l’esibizione di Mangiafuoco e termina con gli spettacoli della sera, il 45esimo Carnevale Ceresino. Il clou alle ore 14 con la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese – Qui tutte le info

SARONNO – Domenica 2 marzo all’Oratorio Prealpi, a partire dalle 15 c’è la Festa di carnevale con ballo, giochi, frittelle, caramelle, zucchero filato e premiazione delle maschere più belle – Tutto il programma

VARESE – Un mare di risate è pronto a sfilare domenica per il Carne -Valle, il corteo di Carnevale con partenza dall’Oratorio di San Fermo alle 14.30 e arrivo alle ore 16 all’Oratorio di via Mori a Valle Olona per una festa a base di giochi per grandi e piccini, musica, balli e pizzata da prenotare entro il 28 febbraio – La locandina

VENEGONO INFERIORE E SUPERIORE – Un’unica Sfilata di Carnevale riunisce le comunità di venegono domenica con il corteo in partenza dal Parco Pratone alle 14.30 e arrivo in Oratorio a Venegono inferiore per le premiazioni di maschera, gruppo e carro più originali. In caso di pioggia l’evento è rinviato a sabato 8 marzo – Qui tutte le info

MARTEDÌ GRASSO – 4 MARZO

LAVENA PONTE TRESA – La replica del Carnevale Tresiano parte alle 11 con l’accensione delle caldaie. Pranzo in compagnia e dalle 13,30 raduno di carri e maschere Hirschorn. Il corteo parte alle 14,30 e si conclude in piazza Europa, dove si terrà la cerimonia di riconsegna delle chiavi della città che come chiude i festeggiamenti – Come partecipare

GIOVEDÌ 6 MARZO

BUSTO ARSIZIO – Si intitola “Caccia alla stoffa”, il primo dei due laboratori gratuiti promossi dal Museo del Tessile per il Carnevale 2025 in sala gemella alle ore 16.30 e rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni – Come partecipare

SARONNO – Festa in mascheravenerdì pomeriggio al Fabbricato x2 di via Amendola – quartiere Matteotti – con giochi interattivi, sessioni di truccabimbi e uno spettacolo di giocoleria – Tutto il programma

VENERDÌ 7 MARZO

BUSTO ARSIZIO – Carnevale in gioco è il laboratorio gratuito in programma venerdì alle ore 15.30 al Museo del Tessile e rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni – Come partecipare

SARONNO – Dalle 14.30 al parco di Villa Gianetti c’è il concorso “Le più belle mascherine”, evento della Pro loco dedicato ai più piccoli con uno spettacolo di bolle giganti e giochi. In caso di maltempo il concorso si svolgerà al PalaExbo – Tutto il programma

SABATO GRASSO – 8 MARZO

ARCISATE – Il Carnevale 2025 ad Arcisate inizia al mattin, con la Sfilata per le vie del Paese a partire dalle ore 11 a Brenno Useria, fino al Parco Lagozza, dove la festa continua tra banco gastronomico, gionfiabili, giochi e, alle ore 15, uno spettacolo di magia – Qui tutti i dettagli

BUSTO ARSIZIO – Il Carnevale bustese si chiude sabato pomeriggio con la Sfilata dei carri allegorici per il centro città a partire da via Zeppellini – L’evento

CANTÙ (CO)- Giochi e spettacoli sabato pomeriggio dalle 13.30 per la quarta e ultima sfilata del Carnevale canturino 2025 – Tutte le info

GOLASECCA – Sarà un carro a tema Minions ad aprire la Sfilata del Carnevale Golasecchese sabato 8 marzo a partire dalle ore 14 nel piazzale davanti alle scuole per raggiungere la festa in piazza libertà tra giochi e attività per tutte le età – L’iniziativa

GRANTOLA – Maschere, sfilata e magia per la Festa di Carnevale di Grantola al campo sportivo dove sarà allestito anche un banco gastronomico con specialità locali – I dettagli

LAVENO MOMBELLO – Sabato pomeriggio fa tappa a Laveno il Carnevale in tour 2025 con la sfilata di Carri allegorici per le vie del paese – L’evento

SUMIRAGO – Tra premi, baby dance e fritelle, la sfilata di Carnevale di Sumirago è sabato dalle ore 14 su un percorso che parte dall’ambulatorio di Menzago e arriva a Villa Molino per una festa di musica e dolci – L’evento

SARONNO – Il Carnevale a Saronno si chiude sabato pomeriggio con la grande sfilata in partenza da via Porta alle 14.30 e arrivo in piazza Libertà, per la festa a tema “Circo e pagliacci” con performance musicali, balli, esibizioni di trampolieri e acrobatica aerea e l’accompagnamento della banda cittadina. – Tutto il programma

VARESE – La tradizionale Sfilata di Carnevale di gruppi mascherati e carri allegorici per le vie del centro città è in programma sabato 8 marzo con partenza alle ore 14.30 da Palazzo Estense e arrivo in piazza Repubblica per le premiazioni e il discorso del Re Bosino – Qui tutte le info

DOMENICA 9 MARZO

SANGIANO – Domenica pomeriggio l’ultima tappa del Carnevale in tour 2025 è a Sangiano, con la sfilata di Carri allegorici per le vie del paese – L’evento