Casa 360°: il corso che trasforma la tua casa in un capolavoro

Sei alla ricerca della soluzione ideale per arredare e organizzare al meglio la tua casa? Varese Corsi presenta “Casa 360°: tutto quello che devi sapere per una casa perfetta”, un corso innovativo nato dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio, unite per offrire un percorso di alta qualità dedicato a chi desidera migliorare il proprio ambiente domestico.

«L’obiettivo reale del corso è quello di offrire alle persone le informazioni necessarie per districarsi nell’universo delle proposte legate al settore casa, dove spesso non c’è chiarezza, e dove talvolta alcuni contenuti espressi da pubblicità e promozioni sono da considerare fuorvianti», spiega Marco Cantoni di Arredo Design, uno dei quattro insegnanti che guideranno il corso.

L’iniziativa mette in sinergia esperti di design d’interni, arredamento e organizzazione della casa, creando un’opportunità unica per chi vuole trasformare il proprio spazio abitativo in un luogo funzionale ed esteticamente impeccabile.

Dai principi fondamentali dell’home styling alla scelta delle luci, passando per il miglior utilizzo degli spazi e delle decorazioni, il laboratorio rappresenta una guida completa per chi sogna un ambiente domestico armonioso e personalizzato. Un’opportunità imperdibile per chi ama il design e desidera valorizzare al meglio il proprio spazio abitativo con il supporto di esperti del settore.

Oltre a Marco Cantoni, i professionisti coinvolti saranno Stefano Marchetto di Arredo Design, interior designer con più di vent’anni di esperienza, Laura Sangiorgi, architetto specializzato nella consulenza del colore, Silvio Fratello di In&Out Design, esperto in ristrutturazione e Fabrizio Nicora di LuceLuce, light designer esperto in consulenza e progettazione.

L’obiettivo è quello di fornire non solo teoria, ma anche strumenti concreti e consigli pratici per chi desidera rinnovare la propria casa con stile e funzionalità. «Metteremo a disposizione degli studenti del corso gli strumenti utili a renderli maggiormente consapevoli delle scelte da affrontare a 360° nell’ambito della casa, che ancora oggi rappresenta il bene più prezioso delle famiglie italiane», conclude Cantoni.

Le iscrizioni sono già aperte: non perdere l’occasione di partecipare a un corso che unisce teoria, pratica e professionalità per aiutarti a rendere la tua casa davvero perfetta.

