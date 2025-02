“Caso assenze” a Cassano, la maggioranza contrattacca e accusa il Pd: “Falsità”

Continua a Cassano Magnago la polemica legata al tableau con le presenze dei singoli consiglieri che è stato esposto nell’atrio del consiglio in occasione dell’ultima seduta.

Se i consiglieri delle diverse opposizioni (Oliva, Passiu, esponenti della lista Police) avevano espresso i loro dubbi in aula, se Tommaso Police e il Pd erano intervenuti con note a riguardo, ora la maggioranza contrattacca: qui il comunicato integrale sottoscritto dalle forze che sostengono il sindaco Pietro Ottaviani

È davvero curioso che il segretario del Partito Democratico si scomodi per difendere gli assenteisti del Consiglio Comunale come il Consigliere Comunale di Forza Italia Oliva, che ha collezionato ben l’85% di assenze.

Questo già la dice lunga sul pastrocchio che stanno mettendo in piedi pur di difendere l’indifendibile!!!

È vergognoso anche sostenere che le assenze in Consiglio Comunale non siano un problema, perché i consiglieri non sono retribuiti.

Cosa vuol dire? Che possono assentarsi più di 3 sedute su 4 senza vergognarsi?

Fino a qua però, per quanto comico, sono fatti loro, ma quando il segretario del PD parla di alte percentuali di assenze in Giunta in questa legislatura, mente sapendo di mentire.

È una vergogna che affermi spudoratamente una falsità, senza dimostrarla con i numeri.

Paragonare poi l’attività consiliare con l’ attività di Giunta , mostra una scarsa conoscenza del meccanismo amministrativo.

La Giunta Comunale si riunisce 1/2 volte alla settimana(agosto compreso) a differenza del consiglio Comunale che si riunisce circa ogni mese e mezzo.

Senza nulla togliere al lavoro dei consiglieri, non sono assolutamente paragonabili le due attività svolte e tanto meno le assenze che rimangono per quanto basse , quasi nulle.

Infatti, nell’arco di questa legislatura, la Giunta si è riunita 133 volte ed ha deliberato ben 462 volte, mentre per quanto riguarda le assenze la media è del 9,15% nei due anni e mezzo, una percentuale di gran lunga diversa rispetto a quanto emerso per qualche Consigliere Comunale.

Da ultimo, proprio perchè, come affermato dallo stesso segretario, il Consiglio deve essere luogo di “confronto e di ascolto”, mostrare nella massima trasparenza le assenze fatte in questi anni, diventa importante per stimolare la presenza e poter così permettere il confronto reciproco e libero.

Daltronde proprio Gaber in una sua canzone ci spiegava che “LIBERTA’ È PARTECIPAZIONE”…

I gruppi di maggioranza

Lista civica Poliseno – Ottaviani Sindaco

Progetto Cassano 2032

Fratelli d’Italia – Cassano Magnago