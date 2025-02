Cassano Magnago: cinema e sport contro il bullismo con il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Martedì 25 febbraio il Cinema Teatro Auditorio Giovanni XXIII di Cassano Magnago ospiterà una mattinata di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, con la proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri. L’evento, organizzato dagli Istituti Paritari Cavallotti di Cassano Magnago e dall’Istituto Siai Marchetti di Busto Arsizio, vedrà la partecipazione degli studenti accompagnati dai loro docenti, con l’adesione anche dell’Istituto Promos di Cassano Magnago.

La scelta del film non è casuale: “Il ragazzo dai pantaloni rosa” affronta con coraggio il tema del bullismo e rappresenta un monito a non rimanere indifferenti di fronte a questi fenomeni. La proiezione sarà seguita da un dibattito con esperti del settore, tra cui la psicologa Chiara Bertinotti, l’avvocato Sara De Micco, il responsabile della palestra Thunder Top Team Marco Gorlini e l’istruttore di autodifesa Fabio Allievi. Parteciperanno inoltre la scrittrice Federica Guglielmini, il Team Manager del Team Polti Kometa Ivan Basso, e gli assessori Alessandro Passuello (Cassano Magnago) e Claudia Mazzetti (Gallarate). La moderazione sarà affidata alla Teen Coach Consuelo Alampi.

L’evento rientra nel progetto “Tutti in corsa: lo sport alleato contro il bullismo”, promosso dagli Istituti Cavallotti in collaborazione con la palestra Thunder Top Team. Attraverso la pratica di discipline sportive e tecniche di autodifesa, il progetto mira a fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare situazioni di prevaricazione e violenza. Durante la mattinata, alcuni studenti daranno anche una dimostrazione delle tecniche apprese.

L’appuntamento si preannuncia come un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione per i giovani, con l’obiettivo di trasformare la consapevolezza in azione. L’evento è aperto anche al pubblico esterno, che potrà assistere alla proiezione del film e al successivo dibattito.

Programma della giornata:

Ore 9:00 – Proiezione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa

Ore 11:00 – Dibattito e dimostrazione di tecniche di autodifesa

Ore 12:30-13:00 – Chiusura evento

Gli Istituti Cavallotti confermano così il loro impegno non solo nell’educazione scolastica, ma anche nella formazione umana e sociale degli studenti, promuovendo iniziative concrete per il contrasto alle problematiche giovanili.