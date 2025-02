Cassano Magnago piange Mario Colombo. Il commosso saluto di Police

Cassano Magnago piange Mario Colombo: animatore nel 2021 della sezione locale di Azione, è stato anche tra i promotori della “lista Police”, che ha sostenuto la corsa elettorale di Tommaso Police e che si è poi strutturata anche come forza autonoma di centrosinistra in consiglio.

«Te ne sei andato così all’improvviso. Oggi piange il cielo e piangiamo anche noi» lo ricorda commosso Tommaso Police.

«Ci siamo sentiti solo qualche settimana fa, una chiacchierata sulla nostra Cassano Magnago, e la tua energia ha sempre contraddistinto il tuo impegno nella nostra Lista. Quando ci hai detto che ti avevano diagnosticato un tumore, abbiamo fatto sin da subito tutti il tifo per te. Avevamo ancora tante battaglie da affrontare insieme. La tua mancanza nella nostra Lista si sentirà. Siamo onorati della tua amicizia, che custoderemo per sempre nel nostro cuore. Sei stato il primo a credere nel nostro progetto di Lista nel 2022. Oggi lasci un vuoto incolmabile per tutti noi, ma resterai per sempre nei nostri cuori. Un abbraccio forte a Lorella e a tutta la famiglia».

Un omaggio arriva anche dal Partito Democratico cittadino: «Un questo momento di grande dolore e tristezza esprimiamo le nostre più sincere condoglianze per la perdita del caro amico Mario. Ricorderemo sempre la sua voglia di fare, il suo battersi, e il suo instancabile impegno per la città. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, agli amici, e a chiunque ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui».