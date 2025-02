Castellanza, consegnato ad Auser un nuovo mezzo per il trasporto disabili

Si è tenuta nei giorni scorsi presso la Sala Colonne del Palazzo Municipale, la cerimonia di consegna di un nuovo veicolo per il trasporto disabili, una Fiat Doblò, all’Associazione Auser Insieme – Filo d‘Argento sezione di Castellanza. Presenti il Vice Sindaco Reggente Cristina Borroni, il vice sindaco e assessore alle politiche sociali di Olgiate Olona, Leonardo Richiusa, le aziende donatrici, la società GMS che ha organizzato la campagna fondi nella persona di Simona Paitoni, la Presidente dell’Associazione Nicoletta Cattaneo e alcuni volontari.

La benedizione del mezzo da parte di Don Omar, e il taglio del nastro hanno dato il via alla cerimonia.

L’Associazione è attiva da molti anni nella nostra città e si occupa principalmente del trasporto di anziani in difficoltà e disabili che hanno necessità di cure presso le strutture ospedaliere della zona, ma anche per esigenze diverse, ad esempio per l’accompagnamento presso il medico, la farmacia, le fisioterapie e anche per la spesa. Nel 2023 grazie all’aiuto dei suoi volontari, Auser è potuta andare incontro alle necessità di 315 persone per un totale di 4569 servizi effettuati, numero ulteriormente cresciuto arrivando fino a oltre 6.000 nel 2024.

Attualmente il parco autoveicoli dispone di tre mezzi dotati di pedana a cui si va ad aggiungere il nuovo mezzo, anch’esso attrezzato per il trasporto di carrozzine. Il mezzo concesso in comodato d’uso dalla Global Mobility System, grazie all’iniziativa NOI CON VOI, patrocinata dal Comune di Castellanza, potrà così contribuire a far fronte alle crescenti richieste di aiuto del territorio.

“La presenza di aziende che si sono rese disponibili a donare le cifre necessarie per la consegna del Doblò, rappresenta una ricchezza per l’intera città -dichiara il vice sindaco reggente Cristina Borroni- La collaborazione con privati attenti e disponibili alle esigenze delle persone fragili è fondamentale. Un sentito ringraziamento da parte mia e di tutta l’Amministrazione ai titolari delle aziende e all’associazione Auser per la disponibilità e il prezioso lavoro svolto sul territorio”.

L’Associazione Auser svolge inoltre attività di promozione sociale, quali corsi di balli di gruppo e corsi di yoga presso la Sala Rotonda della Biblioteca Civica e corsi di cucito, presso la sede di Via Montello 16. Per informazioni e richieste è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00 il numero telefonico della segreteria di Auser Insieme Aps : 0331-481344