Castiglione Olona ospita la presentazione del libro “Io, il Favoloso Gianni”

Domenica 9 febbraio alle 16, il Caffè Lucioni di Castiglione Olona accoglierà la presentazione del libro “Io, il Favoloso Gianni – La vera storia della mia prima vita da Maestro Straordinario”, scritto da Alessandro Colombo con la consulenza editoriale di Sara Hamcho e pubblicato da Macchione Editore.

Il volume racconta gli anni giovanili di Gianni Rodari, partendo dal Registro di classe dell’anno scolastico 1942/43, ritrovato nella scuola di Uboldo dove l’autore di celebri favole per l’infanzia ha insegnato. Come spiega lo stesso Colombo, il progetto del libro è nato quasi per caso e ha preso forma grazie all’entusiasmo della studentessa Sara Hamcho, che lo ha incoraggiato a completare e perfezionare la prima bozza.

Il libro esplora i primi ventitré anni di vita di Rodari, dal 1920 al 1943, un periodo meno conosciuto ma fondamentale nella formazione del suo pensiero. Attraverso un racconto arricchito da filastrocche, poesie e favole dello stesso Rodari, l’autore evidenzia il passaggio del giovane Gianni dal cattolicesimo all’antifascismo e al comunismo, delineando gli eventi e le esperienze che hanno segnato il suo percorso umano e intellettuale. Proprio a Uboldo, Rodari ha trovato il seme della sua futura attività di inventore di storie per bambini.

La narrazione tocca vari luoghi della giovinezza dello scrittore, dal lago d’Orta al lago di Varese, dalla provincia di Milano a Omegna, Gavirate, Seveso e Uboldo, offrendo uno spaccato dell’Italia e della scuola durante il ventennio fascista.

L’evento sarà arricchito dalla messa in scena di alcune parti dello spettacolo teatrale ispirato al libro.

Info e prenotazioni: 0331.857411