C’è il Fossano sulla strada del Varese: “Voglia e carattere per la vittoria”

Gennaio è finito ma il tour de force del Varese prosegue con un’altra trasferta, domenica 2 febbraio a Fossano. La squadra di mister Roberto Floris affronterà la quarta gara esterna degli ultimi quattro fine settimana dopo Albenga, Imperia e Sanremo, ma questa volta fa rotta sul cuneese e sullo stadio “Pochissimo” (fischio d’inizio alle ore 14.30).

Dopo due gare in completa emergenza, qualche buona notizia arriva dalla lista indisponibili: rientrati dalla squalifica Simone Ferrieri e Paolo Valagussa, mister Roberto Floris potrà contare anche su Vladimir Mikhaylovskiy, anche se ancora non al meglio. Possibile però che, nonostante la possibilità di più scelte, il tecnico biancorosso confermi il 4-3-3 che ha portato alle vittorie su Sanremese e Oltrepò.

Ad anticipare la gara è mister Floris: «Non dobbiamo abbassare la guardia. Arriviamo da una buona prestazione ma dobbiamo tenere alta la soglia della concentrazione; da qui alla fine sono 13 finali che bisogna fare tutte con lo stesso atteggiamento. Le partite sono tutte difficili che bisogna sapere incanalare nel modo giusto, ma questo dipende dal nostro atteggiamento. Il Fossano è una squadra con qualità, che se la gioca a viso aperto contro tutti; abbiamo visto che ha delle idee di gioco e non penso possano cambiare atteggiamento. Io devo pensare al Varese e dobbiamo andare lì con voglia e carattere. Se mettiamo in campo le nostre caratteristiche possiamo portare a casa il risultato. Voglio che la mia squadra spinga forte sin dall’inizio.



«Siamo stanchi dopo un gennaio intenso – prosegue l’allenatore biancorosso -, ma lo saranno anche gli avversari. Spero di recuperare qualche giocatore e questo ci darà una mano per gestire meglio le energie. D’iglio è ripreso al cento percento e questa è una buona notizia, altri però stanno ancora facendo i conti con l’influenza».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXVI GIORNATA

Asti – Ligorna; Borgaro – Sanremese; Chisola – Bra; Derthona – Albenga; Fossano – Varese; Lavagnese – Cairese; NovaRomentin – Gozzano; Oltrepò – Chieri; Saluzzo – Imperia; Vado – Vogherese.

CLASSIFICA: Bra 61; Varese 52; Vado, NovaRomentin 48; Gozzano 43; Chisola 41; Lavagnese 40; Imperia, Saluzzo 33; Asti 32; Cairese 31; Sanremese 28; Vogherese, Derthona 27; Oltrepò 25; Borgaro 21; Fossano 20; Albenga (-1) 19; Chieri 14.