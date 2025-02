Ce sta o mar for anche a Busto Arsizio: parte il nuovo corso per volontari penitenziari

Via alla seconda edizione del corso di formazione per volontari penitenziari, promosso da La Valle di Ezechiele. Sabato 22 febbraio, alle ore 10:00, presso la Parrocchia di Sant’Anna a Busto Arsizio, prenderà il via questo percorso formativo rivolto a chi desidera offrire il proprio tempo e le proprie competenze a servizio delle persone detenute nella Casa Circondariale di Busto Arsizio.

Lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso un grande successo, registrando 82 iscrizioni, segno che esiste davvero un “mare” di persone pronte a credere nella possibilità di riscatto e reinserimento sociale.

Un corso incentrato sull’ascolto e sul supporto ai familiari

L’edizione 2025 del corso si propone di ampliare il raggio d’azione, ponendo un’attenzione particolare ai familiari delle persone recluse, spesso dimenticati ma anch’essi coinvolti, a loro modo, nelle dinamiche carcerarie. L’obiettivo è avviare uno sportello di ascolto che possa offrire supporto e orientamento a chi affronta la difficile realtà della detenzione di un proprio caro.

Gli incontri si terranno il sabato mattina, dalle 10:00 alle 12:00, nella Parrocchia di Sant’Anna (Piazza Sant’Anna 1, Busto Arsizio) e affronteranno tematiche fondamentali per chi desidera avvicinarsi a questo tipo di volontariato.

Calendario degli incontri

Sabato 22 febbraio: “La carità dell’ascolto”, con Denise Maino, volontaria del Centro di Ascolto di Busto Arsizio, e Anna Tosi, responsabile Caritas della Zona IV.

Sabato 1 marzo: “Ascoltare: come si fa?”, con Paola Rudilosso, psicologa e psicoterapeuta del Ministero della Giustizia, che aiuterà i volontari a comprendere meglio la realtà carceraria e i bisogni di chi si trova dietro le sbarre.

Sabato 8 marzo: “Le regole del carcere”, con la partecipazione del personale della Casa Circondariale di Busto Arsizio, che fornirà indicazioni pratiche su ciò che è consentito, su cosa aspettarsi al primo colloquio e sulle procedure da seguire.

Come iscriversi?

L’iscrizione al corso è aperta fino al 20 febbraio 2025, ed è riservata ai tesserati dell’Associazione La Valle di Ezechiele.

Per chi è già tesserato, è possibile iscriversi direttamente sull’app Wallyfor al link dedicato.

Per i nuovi iscritti, è necessario inviare una mail a odv@lavallediezechiele.org.

Alla fine del percorso, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per maggiori informazioni:

www.lavallediezechiele.org

Email: odv@lavallediezechiele.org

Telefono: 3311365644