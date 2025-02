Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 14, 15, 16 febbraio

In arrivo un fine settimana di bel tempo. Mostre, musica e incontri nel primo weekend di Filosofarti. Diverse le iniziative per San Valentino tra concerti, spettacoli e cene speciali. E’ la settimana del Festival di Sanremo, a Materia serate speciali con il Divano della Radman tra commenti e ospiti. La sera dei miracoli, omaggio a Lucio Dalla al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Uno straordinario spettacolo, un evento speciale per rivivere la storia di uno dei più grandi cantautori della nostra storia: La Sera dei Miracoli – Omaggio a Lucio Dalla.

METEO

LE PREVISIONI – Nel fine settimana il favonio riporta il sereno sul Varesotto. L’arrivo del vento da Nord porterà, a partire da venerdì 14 febbraio un veloce rasserenamento e il temporaneo aumento delle temperature per effetto favonico. Nel fine settimana si consolida un promontorio anticiclonico che manterrà il tempo stabile – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BISUSCHIO – Il 15 febbraio alle ore 21.00, il Cinema San Giorgio di Bisuschio ospiterà un incontro dedicato all’Intelligenza Artificiale (IA) per capirne funzionamento e potenzialità –Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 9 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, si terrà l’apertura della Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali realizzati dalle donne della cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, Uganda – Tutte le informazioni

VARESE – Per la serata dedicata agli innamorati Al Posto Giusto di Masnago propone un menù speciale, studiato per sorprendere il palato e creare un’atmosfera unica. Appuntamento il 14 febbraio – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

EVENTI

GALLARATE – Mostre, musica e incontri: il programma del primo weekend di Filosofarti. Dopo il debutto domenica sera a Busto, nei giorni da venerdì 14 a domenica 16 febbraio il festival offrirà tante occasioni diverse nei diversi Comuni che aderiscono – Tutte le informazioni

VARESE – San Valentino sui pattini all’Acinque Ice Arena. Venerdì 14 febbraio, dalle 21.30 alle 24, la pista di pattinaggio si trasformerà in uno spazio romantico, con luci soffuse e music – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 16 febbraio nuova edizione del Mercato Contadino nel Parco Comerio dalle 9 alle 13 – Tutte le infomazioni

VARESE – Un San Valentino all’insegna del gusto da Al Posto Giusto di Masnago: una cena speciale per celebrare l’amore. Per la serata dedicata agli innamorati Al Posto Giusto di Masnago propone un menù speciale, studiato per sorprendere il palato e creare un’atmosfera unica – Tutte le informazioni

AZZATE – Torna lo Stendipanni Chic sabato pomeriggio ad Azzate. Solo oggetti e capi di marca per l’appuntamento speciale con il mercatino solidale delle Mamme in cerchio del 15 febbraio alle 15 in via Volta – Tutte le informazioni

BESOZZO – Giornata per la Vita, una serata dedicata alla figura di Giancarlo Bertolotti. Venerdì 14 febbraio l’appuntamento organizzato dal CAV Medio Verbano nella chiesa di Sant’Anna. Si parlerà dell’attività del ginecologo lodigiano per cui è avviata la causa di beatificazione – Tutte le informazioni

COMO – Un viaggio nella storia della Seconda guerra mondiale a Como con la visita guidata del bunker antiaereo. Sabato 15 febbraio alle 21 è in programma la prima apertura serale del Bunker antiaereo di Como – Tutte le informazioni

INCONTRI

CASTELLANZA – Una serata per parlare di prevenzione e danni del cyberbullismo. “Cyberbullismo: un confronto per capire” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 14 febbraio alle 20,45 nel salone del CIOFS Castellanza – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – A Sant’Ambrogio va in scena “Romeo e Giulietta Revolution – Remastered”. Nuovo appuntamento della Rassegna Origins della compagnia teatrale M.Art.E. all’auditorium varesino – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – San Valentino a teatro: “In Arte Liala” al Teatro San Giovanni Bosco. La compagnia Teatro in Mostra metterà in scena uno dei suoi migliori spettacoli venerdì 14 febbraio

TEATRO – A Brenno Useria una serata di improvvisazione teatrale con “I Senza Testo”. Appuntamento per sabato 15 febbraio con lo spettacolo “Sliding Door” per la rassegna “Teatrando” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Teatro Condominio di Gallarate si ride con “Cammela e il Gruppo delle mamme”. Poliedrica e brillante, l’attrice Chiara Anicito con Cammela, personaggio amato e seguito da migliaia di fan sul web, ha riempito teatri in tutta Italia. Sarà a Gallarate il 16 febbraio – Tutte le informazioni

BESOZZO – Il giardino del gigante è ispirato ad Oscar Wilde e va in scena al Duse di Besozzo. Lo spettacolo del Gruppo Panta Rei domenica 16 febbraio alle 16.30 è preceduto sabato 15 alle 10.30 da una lettura gratuita a tema in biblioteca con la Compagnia Duse – Tutte le informazioni

GALLARATE – Arlecchino va in scena al Teatro Nuovo di Gallarate. La sala di via Leopardi a Madonna in Campagna ospita la compagnia “I fuggitivi”- Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – San Valentino in biblioteca a Varese per bambini e ragazzi. Juke-box poetico per i più grandi e una lettura animata a tema per i più piccoli nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio in biblioteca a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese San Valentino si passa in Biblioteca. La giornata più romantica dell’anno in biblioteca: sono tre le iniziative che la Biblioteca Civica di Varese ospita per venerdì 14 febbraio, per trascorrere la giornata di San Valentino all’insegna dell’amore per la lettura e i libri – Tutte le informazioni

VARESE – Con gli alpini di Varese si parla di Mario Rigoni Stern. Incontro con Giuseppe Mendicino, noto per i suoi libri su Mario Rigoni Stern: l’autore racconterà vita, opere e montagne dello scrittore di Asiago e la sua passione per la natura – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – “Mi leggi una storia?”. A Cardano si scopre la bellezza dei libri. Una nuova iniziativa di promozione alla lettura dedicata ai bambini e alle bambine delle classi prima e seconda della Primarie. Si parte sabato 15 febbraio – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTRONNO – Speciale Sanremo: a Materia guardiamo insieme il Festival. Un’occasione per guardare insieme il Festival della Musica Italiana, tra commenti, ospiti e il Divano della Radman – Tutte le informazioni

MUSICA – La sera dei miracoli, omaggio a Lucio Dalla al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Uno straordinario spettacolo, un evento speciale per rivivere la storia di uno dei più grandi cantautori della nostra storia: La Sera dei Miracoli – Omaggio a Lucio Dalla – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Una serata tributo ai Pink Floyd per la casa di accoglienza in Madagascar di Suor Marcella Catozza. Una serata tributo ai Pink Floyd per una casa di accoglienza in Madagascar. Appuntamento al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, il 15 febbraio alle ore 21 – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – Un’altra serata di grande musica con i Miami & The Groovers. Sabato 15 febbraio un nuovo appuntamento con la rassegna B(l)ACK HOME che vedrà sul palco la nota band riminese – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Il design italiano protagonista al Maga fino al 2 marzo. Ancora poche settimane per visitare i due percorsi espositivi che raccontano da un lato l’eccellenza del design storico italiano, e dall’altro, i progetti e i processi del design dopo gli anni zero, con le voci delle nuove generazioni – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La Galleria Boragno celebra San Valentino con la mostra “Amore. Lo straordinario nell’ordinario”. Venerdì 14 febbraio l’inaugurazione della mostra immersiva dell’arte terapeuta Elena Mihailo Pensa – Tutte le informazioni

VARESE – “Echi di luce”: Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto in una doppia mostra personale da PUNTO SULL’ARTE. L’affascinante pittura di Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto si fa protagonista indiscussa di “ECHI DI LUCE”, la nuova doppia mostra personale che apre in grande stile l’anno nuovo di PUNTO SULL’ARTE. Vernissage SABATO 25 GENNAIO dalle 11 alle 13 – Tutte le informazioni

CHE FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend del 14, 15 e 16 febbraio. Il fine settimana è davvero ricco di occasioni per fare cose interessanti a Saronno e nei dintorni. Chi non è impegnato in cose romantiche per San Valentino ha solo l’imbarazzo della scelta: concerti, mostre, incontri e proposte per i bambini, accompagnati da tempo asciutto e soleggiato – Gli appuntamenti

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 14, 15 e 16 febbraio. Primi appuntamenti di Carnevale, laboratori e letture per bambini e teatro per San Valentino. Ecco alcuni eventi tra il lago Maggiore e i dintorni – Gli appuntamenti