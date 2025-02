Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 21, 22, 23 febbraio

Filosofarti, un weekend tra lectio, mostre e una cena con poesia. Il festival delle arti e della filosofia, di base a Gallarate, fa tappa anche a Ferno, Varese e Busto Arsizio. Musica dal vivo a Materia: Riccardo Ceratti in concerto nella nuova sede venerdì 21 febbraio il cantautore dal vivo nell’Agorà. Il suo repertorio include sia canzoni che hanno come riferimento temi sociali ed eventi che hanno segnato la storia dell’Italia sia brani che permettono dei “viaggi dentro noi stessi”. La “Notte dei Leoni” sul ring di Gavirate. Dodici incontri – sabato 22 febbraio – delle categorie giovanili, femminili e dilettanti sul ring di Viale dello Sport grazie all’organizzazione del Boxe Team Camacho.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Domenica 23 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, si terrà l’apertura della Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali realizzati dalle donne della cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, Uganda – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Dopo il grande successo delle prime due edizioni, per tutti gli amanti della musica Jazz e per tutti i curiosi, il Novotel Milano Malpensa si trasforma in un Temporary Jazz Club e presenta la terza edizione della rassegna “Jazz Friday Night”. Il 21 febbraio 2025 si esibiranno il trio Evergreen Jazz feat. Nico Gori –Tutte le informazioni

VARESE – Una gita gastronomica ricca di sapori proposta da Al Posto Giusto di Masnago. La meta della settimana che va da mercoledì 19 febbraio a domenica 23 febbraio sarà il Veneto, una terra ricca di tradizioni culinarie. Quale miglior modo per celebrarlo se non con un menù dedicato ai suoi piatti più rappresentativi? – Tutte le informazioni

VARESE – Il 22 febbraio il Circolo di Casbeno si trasforma in un punto di ritrovo imperdibile per gli amanti della buona cucina e della musica. La serata propone un connubio perfetto tra sapori autentici e ritmo coinvolgente, con una pizzoccherata accompagnata dal DJ set di Lanfre e Marshmallow – Tutte le informazioni

VARESE – Dal 20 al 23 febbraio, piazza Montegrappa a Varese sarà animata dal Mercatino Regionale Francese con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe.Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Il 21, 22, 23 febbraio la Street Food Parade, in collaborazione con la Contrada San Domenico, invita a un weekend di sapori autentici con il grande ritorno della Sagra del Risotto. Un evento speciale dedicato agli amanti della tradizione, con una formula irresistibile: Giro- Risotti ALL YOU CAN EAT a soli 20 euro – Tutte le informazioni

CANTU’ – Domenica prende il via la 99ª edizione del Carnevale di Cantù, un appuntamento che affonda le radici nei primi decenni del Novecento e che oggi è riconosciuto anche dal Ministero della Cultura come carnevale storico. L’evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e oltre, si svolgerà in quattro date: 16 e 23 febbraio, 2 marzo e il sabato grasso dell’8 marzo – Tutte le informazioni

EVENTI

GALLARATE – Filosofarti, un weekend tra lectio, mostre e una cena con poesia. Il festival delle arti e della filosofia, di base a Gallarate, fa tappa anche a Ferno, Varese e Busto Arsizio – Tutte le informazioni

CASTANO PRIMO – “Matto con licenza”, all’auditorium Paccagnini arriva il “Milanese imbruttito”. Un pomeriggio e una serata insieme a Gernano Lanzoni – Tutte le informazioni

GALLARATE – Come è fatto il totem che a Gallarate ricorda don Alberto Dell’Orto, animatore del Teatro delle Arti. Sarà inaugurato sabato mattina: la notizia ha suscitato una certa curiosità, a partire dalla modalità scelta, che non è una targa o un monumento – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto benefico a Varese: il gospel dei Greensleevers a sostegno della ricerca sul Rene Policistico. Sabato 22 febbraio alle ore 21.00 l’evento, organizzato dalla dottoressa Maggioni, nefrologo dell’ASST Settelaghi di Varese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Rene Policistico – Tutte le informazioni

MANGIARE NEL VARESOTTO – Spritz, cicchetti e baccalà: Al Posto Giusto di Masnago vi porta in Veneto. Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 19 febbraio a domenica 23 febbraio piatti e proposte dal Veneto, terra ricca di tradizioni culinarie. È consigliata la prenotazione – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CASTRONNO – A Materia il cortometraggio “L’obiettivo” del collettivo Creati.Va. Il cortometraggio diretto da Fabio Corradi e la storia del collettivo varesino che trasforma la fotografia in arte multidisciplinare arriva nel nuovo spazio libero di VareseNews sabato 22 febbraio alle 21.00 – Tutte le informazioni

BESNATE – “Cutro Calabria Italia”, a Besnate una serata-evento per ricordare il naufragio del 2023. Una proiezione in contemporanea in tutta Italia venerdì 21 febbraio. Ospiti il regista del film, il sindaco di Cutro Antonio Ceraso e monsignor Dario Edoardo Viganò – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – A Cassano Valcuvia il sogno ostinato di un padre. Geppetto 201, l’altra storia di Pinocchio. Lo spettacolo è liberamente tratto dal romanzo Mastro Geppetto di Fabio Stassi – Tutte le informazioni

VARESE – Torna la rassegna di cinema “Sabato Filmhub”. Il primo evento è con “Paprika. Sognando un sogno”. La rassegna è organizzata da Filmhub90, gruppo giovani di Filmstudio 90 APS, composto da giovani appassionati di cinema – Tutte le informazioni

GALLARATE – Star del web e del palcoscenico: Filippo Caccamo arriva a Gallarate con il suo nuovo tour. Le Filippiche – Atto Finale, un affresco comico sul mondo della scuola che abbraccia la vita di tutti i giorni 22 febbraio – Teatro Condominio Vittorio Gassman – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Al Circolo Cooperativo di Belforte e Biumo il libro “Grandina disgrazia e noi restiamo ciechi”. Sabato 22 febbraio alle ore 17.30 al Circolo Cooperativo di Belforte e Biumo (Viale Belforte n. 165) si terrà la presentazione del libro d’esordio di Carla Forza – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Libri in dono all’asilo di Buguggiate che apre al pubblico per condividerli in memoria di Maria Grazia Platto. Venerdì 21 febbraio alle ore 15 l’evento in asilo per leggere insieme i libri donati dall’Associazione Intercultura in nome di Maria Grazia, volontaria prematuramente scomparsa – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Fiaba o tragedia?”, incontro alla Galleria Boragno con Andelon Curse. La scrittrice, autrice tra l’altro di “Pietà del nostro mal perverso” e “Iridescente”, esplorerà il tema del fascino delle storie d’amore nella letteratura, dalle fiabe ai racconti e romanzi – Tutte le informazioni

INCONTRI

GALLARATE – L’intelligenza artificiale secondo Maurizio Ferraris, a Gallarate. Il filosofo epistemologo ospite a Filosofarti con una lectio magistralis su un tema molto di attualità – Tutte le informazioni

VARESE – Tra pagine e film, la modernità di Dorian Gray raccontata da Matteo Inzaghi. A Villa Recalcati un incontro nell’ambito della XXI edizione del Festival Filosofarti, dedicato al romanzo dio Oscar Wilde e alle sue diverse riletture con diversi linguaggi artistici – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Zorro e il Professore a Induno Olona. Conversazione con Gianni Spartà venerdì 21 febbraio incentrata sulle figure di Giuseppe Zamberletti e Salvatore Furia – Tutte le informazioni

GALLARATE – Civico 3 porta a Gallarate un evento dedicato alle fragilità dell’adolescenza. Nell’ambito di Filosofarti il centro culturale propone un incontro con lo psichiatra e psicanalista Leonardo Mendolicchio, ospitato da Librando – Tutte le informazioni

VARESE – Alla scoperta del Continente Vero: incontro con Marco Trovato. Appuntamento sabato 22 febbraio con una serata speciale di immagini e racconti con il reporter e giornalista. L’evento è promosso dall’Associazione Le Vie dei Venti – Tutte le informazioni

VARESE – Al Cai di Varese una serata per parlare del Lupo sulle montagne del lago di Como. Venerdì 21 febbraio l’incontro con la guardia del parco alla Riserva Lago Piano di Carlazzo, Vincenzo Perin, e del libro “Come l’acqua il lupo: il lupo sulle montagne del lago di Como” – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA A MATERIA – Musica dal vivo a Materia: Riccardo Ceratti in concerto nella nuova sede di VareseNews. Venerdì 21 febbraio il cantautore dal vivo nell’Agorà della nuova sede di VareseNews. Il suo repertorio include sia canzoni che hanno come riferimento temi sociali ed eventi che hanno segnato la storia dell’Italia sia brani che permettono dei “viaggi dentro noi stessi” – Tutte le informazioni

CASTRONNO – Alex Langer: a Materia un reading musicale per ricordare il suo pensiero. Sabato 22 febbraio il nuovo spazio libero di VareseNews ospita un reading musicale a cura di Walter Girardi con live ambient guitar di Federico Calandra – Tutte le informazioni

VARESE – “La vedova allegra” al Salone Estense. Gli Amici della Lirica Francesco Tamagno presentano l’operetta di Franz Lehar – Tutte le informazioni

SPORT

PUGILATO – La “Notte dei Leoni” sul ring di Gavirate. Dodici incontri – sabato 22 febbraio – delle categorie giovanili, femminili e dilettanti sul ring di Viale dello Sport grazie all’organizzazione del Boxe Team Camacho – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Cosa mangi prima di una gara? Ju Green regala una serata di sport e salute. Venerdì 21 febbraio a Gorla Minore la società Ju Green propone a tutti gli sportivi una serata divulgativa su alimentazione e salute, utile a chi fa sport e alle loro famiglie – Tutte le informazioni