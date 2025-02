Che fare con i bambini nel weekend del 14, 15 e 16 febbraio a Varese e nel Varesotto

Sole e vento in questo weekend di San Valentino, ricco di appuntamenti a tema amore e sentimenti anche per i bambini, tra juke-box poetici, spettacoli e laboratori “senza spigoli.

EVENTI

VARESE – Speciale San Valentino in biblioteca civica per bambini e ragazz. In programma dalle ore 16 il Juke-box poetico per dediche d’amore originali e personalizzate a cura dei ragazzi del laboratorio di teatro dei Licei Manzoni seguito alle 18.30 da uno Speed date letterario e preceduto alle 15 dalla lettura animata dell’albo illustrato “Indovina quanto bene ti voglio” – I dettagli

TRADATE – La domenica di Porte Aperte del 16 febbraio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta è tutta dedicata al Sistema solare, da scoprire ed esplorare tra viaggi spaziali in EcoPlanetario e speciali giochi e percorsi in natura sui sentieri dell’area protetta – L’iniziativa

MOZZATE – Sabato 15 febbraio al Centro civico di via Santa Maria un pomeriggio per i più piccoli con la proiezione del film “Clifford il grande cane rosso“, merenda e laboratorio. Partecipazione gratuita ma è necessaria la prenotazione – Il programma

SPETTACOLI

VARESE – Domenica 16 febbraio alle ore 9,45 e alle 11,30, il cinema Multisala Impero si fa teatro per lo spettacolo BanDITA, a cura della Compagnia Silvio Ombre di Brindisi per la rassegna Burattini in città – L’evento

BESOZZO – È ispirato a Oscar Wilde lo spettacolo Il giardino del gigante del Gruppo Panta Reiin scena domenica 16 febbraio alle 16.30 al Teatro Duse per i Pomeriggi da favola – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Basato sull’interazione con il pubblico, lo spettacolo La Bella addormentata della Compagnia Proscenio (foto sopra) è un gioco teatrale per bambini, in scena domenica 16 febbraio alle 17 al Teatro S. G. Bosco – Lo spettacolo

AZZATE – Liberemozioni è lo spettacolo concerto per famiglie e bambini dai 3 anni

in scena domenica 16 febbraio alle ore 16 in Sala Triacca. Le attrici e cantastorie Liliana Maffei e Anna Pedrazzini guidano i bambini nel mare delle emozioni tra musica e immagini – L’evento

VARESE – Domenica pomeriggio per la rassegna CinemaKids al Nuovo va in scena il film Snot e Splash e il mistero dei buchi scomparsi: commedia divertente tra scienza e fantascienza dove una vacanza degenera tra strane piogge dal cielo e incredibili accadimenti – Il film

STORIE

BESOZZO – Sabato 15 alle ore 10.30 in biblioteca gli attori della Compagnia Duse guidano i bambini in una lettura animata gratuita dedicata a Oscar Wild in vista dello spettacolo in programma domenica pomeriggio in teatro – Scopri di più

CARDANO AL CAMPO – Parte sabato in biblioteca “Mi leggi una storia?”, una nuova iniziativa di promozione alla lettura dedicata ai bambini e alle bambine delle classi prima e seconda delle scuole primarie – Tutte le informazioni

ANGERA – SOLBIATE ARNO – ROVELLO PORRO – LONATE POZZOLO- VENEGONO INGERIORE – Sabato mattina nelle biblioteche letture per Piccoli lettori forti da 0 a 6 anni con i volontari di Nati per leggere – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

AZZATE – Sabato mattina la sede delle Mamme in cerchio è riservata ai Papà al tappeto , uno spazio di gioco gratuito riservato ai papà con i figli – L’iniziativa

SARONNO – Domenica mattina dalle 10 alle 13 al Chiosco è in programma il Torneo di scacchi riservato ai ragazzi – Qui tutte le info

SARONNO – Sabato 15 febbraio al Museo della ceramica Gianetti è in programma “Tra graffi e dipinti”, un laboratorio dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni sull’arte del graffito in ceramica – Come partecipare

VARESE – Si intitola “Tondo come…” la visita guidata con laboratorio per bambini tra 4 e 8 anni in programam domenica 16 febbraio alle ore 11 e alle 15.30 a Villa Panza che apre così il nuovo ciclo di attività Panza kids dedicato alle forme nell’arte della collezione – I dettagli

CUVEGLIO – Iscrizioni aperte ai due nuovi percorsi gratuiti di mosaico e ceramica promossi dal Pargolario il mercoledì pomeriggio nelle aule della scuola di Cuveglio – Come partecipare

CASTELLANZA – Il nuovo Centro per la famiglia propone un percorso di psicomotricità gratuito ai neonati entro l’anno di età e ai loro genitori, il venerdì mattina alla Corte del ciliegio per favorire lo sviluppo motorio e rafforzare il legame genitore-bambino attraverso il gioco e l’esplorazione – Come partecipare

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Solo oggetti e capi di marca sabato pomeriggio per lo Stendipanni Chic, lo speciale appuntamento del mercatino solidale delle Mamme in cerchio nella sede di via Volta – L’iniziativa

CASTELLANZA – “Cyberbullismo: un confronto per capire” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 14 febbraio alle 20,45 nel salone del CIOFS – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Il nuovo Centro per la famiglia della Valle olona propone ai neogenitori un ciclo di 5 incontri di Massaggio infantile Aimi il sabato mattina nel salone dell’asilo nido Arcobaleno – Scopri di più

PER TUTTI – Primo weekend di Filosofarti tra Mostre, musica e incontri. Tante le iniziative per la festa di San Valentino. Gran finale del Festival di Sanremo a Materia con il Divano della Radman – Che fare nel weekend