Che fare con i bambini nel weekend del 28 febbraio, 1 e 2 marzo a Varese e nel Varesotto

Maschere e travestimenti in questo weekend a cavallo tra febbraio e marzo che vede le prime sfilate di Carnevale in decine di paesi del Varesotto in attesa delle celebrazioni del rito ambrosiano del prossimo 8 marzo (QUI tutti gli eventi).

In programma anche tanti spettacoli e storie di trasformazioni varie, nei personaggi come nei luoghi, con biblioteche e cinema che si fanno teatro.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

COCQUIO TREVISAGO – È dedicato a Mimosa e Sam alla ricerca fegli occhiali rosa” il primo ncontro con laboratorio di Storie leggere, promosso dalla biblioteca comunale per bambini dai 4 ai 7 anni venerdì pomeriggio dalle ore 15. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

JERAGO CON ORAGO – Venerdì alle ore 16 la Biblioteca comunale propone ai bambini dai 4 anni un laboratorio di Carnevale in maschera. Partecipazione gratuita su prenotazione – Come partecipare

LAVENA PONTE TRESA – Venerdì pomeriggio in Biblioteca alle 16,30 un anticipo di Carnevale con letture di maschere e laboratorio creativo a tema per i bambini dai 4 ai 9 anni. Partecipazione gratuita – Scopri di più

SABATO 1 MARZO

FESTE E SFILATE DI CARNEVALE

CUVEGLIO – CUVIO – Sabato pomeriggio fa tappa a Cuvio e Cuveglio il Carnevale in tour 2025 con la sfilata di Carri allegorici tra i due paesi –L’evento

INDUNO OLONA – Torna sabato 1 marzo ai Giardini comunali di Induno Olona la Festa di Carnevale promossa dalla Pro Loco con gonfiabili, giochi, cioccolata calda, chiacchiere e zucchero filato – La locandina

LAVENA PONTE TRESA – Sabato la Festa di carnevale in piazza Sangiorgio inizia a mezzogiorno con l’Accensione del fuoco alle caldaie tra giochi, spettacoli di magia, animazioni e gonfiabili. Alle ore 15 la Sfilata guidata da Re Guzz e Regina Piota (in caso di pioggia in sala Polivalente). In serata alle 20.30 in Sala Polivalente la festa con Ballo in maschera (ingresso 5 euro, gratuito fino ai 12 anni) – Tutto il programma

PORTO CERESIO – Sabato pomeriggio, dalle ore 15, la palestra comunale ospita il Carnevale dei Bambini, una festa in cui i piccoli potranno immergersi in un mondo magico fatto di giochi, animazioni e tanto divertimento – L’iniziativa

VARESE – Sabato pomeriggio il Corteo di apertura del Carnevale, da piazzale Trento a Palazzo Estenseper la Consegna delle chiavi della città al Re Bosino che dà inizio al 32° Carnevale Bosino – Qui tutte le info

STORIE E LABORATORI SABATO

BESOZZO – Sabato mattina alle 10.30 in biblioteca l’ultimo appuntamento con Letture da favola, il ciclo di incontri gratuiti per bambini curati dagli attori della Compagnia Duse, questa volta sul Libro della giungla di Kipling, in vista dello spettacolo di domenica – Scopri di più – Sabato mattina alle 10.30 in biblioteca l’ultimo appuntamento con, il ciclo di incontri gratuiti per bambini curati dagli attori della Compagnia Duse, questa volta sul Libro della giungla di Kipling, in vista dello spettacolo di domenica –

LUINO – Per il ciclo Fate narranti, sabato mattina in Biblioteca Sara Garzonio propone ai bambini dai 4 ai 7 anni la lettura con teatrino di figura della favola I musicanti di Brema, seguita da un laboratorio gratuito a tema – Come partecipare

VARESE – Sabato 1 marzo alle ore 15 la libreria Potere ai bambini ospita l’autrice varesina Valentina Maselli che incontra i bambini per presentare i personaggi del suo libro Babù e creare con loro un “pupazzo perfetto” – L’evento

MALNATE – OGGIONA CON SANTO STEFANO – Sabato mattina nelle biblioteche letture per Piccoli lettori forti da 0 a 6 anni con i volontari di Nati per leggere – Scopri di più

LUINO – Sabato pomeriggio la Biblioteca ospita l’autore Simon Larocca per la presentazione del suo libro fantasy per ragazzi “La profezia delle cinque gocce” – L’evento

ROVELLO PORRO – Sabato mattina in biblioteca per i bambini tra i 4 e 10 anni c’è Il girotondo delle maschere, con tante letture e un laboratorio a tema, a partecipazione gratuita – La locandina

DOMENICA 2 MARZO

SPETTACOLI

VARESE – Domenica mattina al Miv che si fa teatro, doppia replica alle 9.45 e alle ore 11.30 per lo spettacolo Fagiolino nel bosco incantato, a cura della Compagnia Corniani di Mantova, per il quarto appuntamento della rassegna Burattini in Città 2025 – Lo spettacolo

VARESE – Si intitola “Jim e il pirata” (foto sopra), lo spettacolo per bambini in programma a Spazio Yak domenica 2 marzo dalle 17: un viaggio teatrale ispirato al romanzo per ragazzi “L’isola del tesoro” di Stevenson – L’evento

BESOZZO – Attori, pupazzi e una speciale interazione con immagini digitali dal vivo per lo spettacolo Il Libro della Giungla del gruppo PantaRei in programma domenica al Teatro Duse e che chiude la rassegna dei Pomeriggi da favola – Scopri di più

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Domenica pomeriggio sul palco dell’Auditorium di Maccagno va in scena lo spetacolo Le avventure di fagiolino, a cura di Progetto Zattera Teatro per la rassegna dedicata a bambini e famiglie “Magici sogni” – La rassegna

VARESE – Domenica pomeriggio torna al Nuovo la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 e propone alle famiglie la proiezione di Mufasa, il film Disney che racconta la storia dell’antagonista del Re Leone – Il film

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio alle ore 15.30 la sala BibAKids della biblioteca ospita il primo appuntamneto di Letture in Maschera a cura della compagnia Oblò Teatro per bambini dai 3 ai 5 anni. Prossimo appuntamento giovedì 6 marzo per bambini dai 6 ai 10 anni – I dettagli

FESTE E SFILATE DOMENICA

BODIO LOMNAGO – Il Corteo Mascherato con musica e balli, attraverserà il paese. A seguire, il Carnival Party presso Villa Puricelli, con spettacoli di clown e mangiafuoco, giochi e animazione per bambini, inclusa la baby dance. L’appuntamento è fissato per le 14:30 in Piazza Don Cesare Ossola – Il programma

BUSTO ARSIZIO – La Consegna delle chiavi della città alle maschere, domenica a mezzogiorno in piazza Vittorio Emanuele II segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti carnevaleschi – Il programma

CANTÙ (CO)- Giochi e spettacoli domenica pomeriggio dalle 13.30 per la terza sfilata del Carnevale canturino – Tutte le info

CARONNO VARESINO – Mangiafoco e giocolieri aprono la festa del Carnevale Caronnese domenica alle ore 14 in Oratorio da dove alle ore 15 parte la sfilata guidata dalle Bande musicali – I dettagli

CASSANO MAGNAGO – Sette carri già previsti per l’attesa Sfilata di Carnevale domenica nel centro di Cassano Magnago chiusa in piazza Falcone e Borsellino da una festa con dj set, giocoleria e golosità. In caso di pioggia l’evento è rimandato a sabato 8 marzo – Il programma

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento domenica pomeriggio in Oratorio per Castiglione in maschera 2025, con la sfilata per le vie del centro, la festa e il concorso di mascherine – Leggi qui

CASTRONNO – Quest’anno il è Carnevale a tema montagna a Castronno e la sfilata di domenica pomeriggio diventa una valanga di allegria scandita dalla musica della banda azzurra, dalle scuole medie all’area feste per le premiazioni – Il programma

GAVIRATE – Una Festa di carnevale a misura di famiglia, quella in programma in piazza Repubblica domenica omeriggio, senza carri, ma con una sfilata di mascherine da premiare nell’evento promosso da commercianti e associazioni genitori – L’iniziativa

ISPRA – Domenica pomeriggio fa tappa a Ispra il Carnevale in tour 2025 con la sfilata di Carri allegorici per le vie del paese – L’evento

LUINO – Torna domenica l’appuntamento con il Rabadan Express, il viaggio in treno a vapore per partecipare al Carnevale di Bellinzona. La nuova Pro Loco propone per l’occasione una risottatain stazione alle ore 11 e partenza del treno alle 12.06 dove il convoglio rientra alle 18.35 – Come partecipare

MALNATE – Domenica pomeriggio una Caccia al tesoro in piazza San Martino per eplorare insieme la città apre la Festa di Carnevale 2025 a Malnate a tema Mondi fantastici. L’evento, dopo la sfilata delle ore 16, si concluderà in piazza delle Tessitrici con bevande calde offerte dai promotori. In caso di pioggia l’evento sarà posticipato a sabato 8 marzo – Il programma

PORTO CERESIO – Dura tutta la giornata, a partire dalle 11 del mattino con dj Albi e l’esibizione di Mangiafuoco e termina con gli spettacoli della sera, il 45esimo Carnevale Ceresino. Il clou alle ore 14 con la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese – Qui tutte le info

SARONNO – Domenica 2 marzo all’Oratorio Prealpi, a partire dalle 15 c’è la Festa di carnevale con ballo, giochi, frittelle, caramelle, zucchero filato e premiazione delle maschere più belle – Tutto il programma

VARESE – Un mare di risate è pronto a sfilare domenica per il Carne -Valle, il corteo di Carnevale con partenza dall’Oratorio di San Fermo alle 14.30 e arrivo alle ore 16 all’Oratorio di via Mori a Valle Olona per una festa a base di giochi per grandi e piccini, musica, balli e pizzata da prenotare entro il 28 febbraio – La locandina

VENEGONO INFERIORE E SUPERIORE – Un’unica Sfilata di Carnevale riunisce le comunità di Venegono domenica con il corteo in partenza dal Parco Pratone alle 14.30 e arrivo in Oratorio a Venegono inferiore per le premiazioni di maschera, gruppo e carro più originali. In caso di pioggia l’evento è rinviato a sabato 8 marzo – Qui tutte le info

LABORATORI

LAVENO MOMBELLO – Iscrizioni aperte per i Laboratori di circo gratuiti traSguardi in programma ogni lunedì pomeriggio a partire dal 3 marzo, dalle ore 15 alle 16.30, la palestra del Liceo Sereni, per ragazzi dai 15 ai 34 anni – Tutte le informazioni

IN NATURA

TRADATE – Sentieri e giochi da esplorare nella nuova domenica di Porte aperte del 2 marzo al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. Tra le proposte anche uno speciale viaggio spaziale per piccoli astronauti Missione Marte in EcoPlanetario – L’iniziativa

INARZO – Doppia passeggiata sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia domenica. Al mattino i volontari guideranno gli esploratori Tra canti e tambureggiar di picchi, alla scoperta delle abitudini di questi uccelli e dei passeriformi presenti in riserva. Al pomeriggio invece attenzione ai “Canti d’amore“, con i binocoli alla mano. Dai 9 anni – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

VENEGONO INFERIORE – Venerdì sera alle ore 20.45 la biblioteca ospita Marco Negri per la presentazione del suo libro Piccolo sciamano, nato dalla sua esperienza di papà di un bimbo autistico, per imparare a guardare il mondo con occhi nuovi – Il libro

CASTELLANZA – Parte il 1°marzo il nuovo percorso gratuito Gruppo di Parola, per figli di genitori separati, promosso dal Centro per la Famiglia della Valle Olona e ospitato alla Corte del Ciliegio, per aiutare i bimbi a esprimere le emozioni della separazione e trovare sostegno – Tutte le informazioni

BESOZZO – L’uso della tecnologia nell’età evolutiva è il titolo dell’incontro con il logopedista Dante Gianoli in programam sabato 1 marzo alle ore 15 in sala letture del Comune. Partecipazione libera e gratuita – L’evento

