Chiaravalli Group offre un’opportunità di formazione e lavoro con contratto a tempo indeterminato

Chiaravalli Group, leader internazionale nella trasmissione meccanica, è alla ricerca di figure da inserire in un percorso di apprendistato e formare come operatori specializzati su macchine a controllo numerico, ad esempio torni, frese, rettifiche, per la produzione di componenti speciali.

Obiettivo

La finalità del contratto di apprendistato sarà quella di farti acquisire le competenze tecniche che ti permetteranno di attrezzare e condurre le macchine CNC.

Imparerai a leggere il disegno tecnico e i suoi parametri, con lo scopo di programmare a bordo macchina e ad utilizzare i principali strumenti di misura che ti consentiranno di effettuare un controllo qualità visivo.

Cosa offriamo

Contratto a tempo indeterminato di apprendistato in Staff Leasing della durata di 24 mesi (per giovani senza esperienza) o in Staff Leasing (per gli over 29 anni) durante il quale svolgerai una formazione iniziale di 4 settimane in aula e a seguire potrai mettere alla prova le competenze acquisite continuando il percorso formativo on the job.

Cosa ti chiediamo per cominciare

– Interesse per il settore metalmeccanico

– Buona manualità e attenzione al dettaglio

– Capacità di mettersi in gioco

– Capacità di lavorare in squadra e flessibilità

Dettagli sul lavoro

Luogo di lavoro: Cavaria con Premezzo

Orario di lavoro: a giornata oppure su 2 turni 6:00-14:00/14:00-22:00 dal lunedì al venerdì

Accederai al programma di welfare aziendale, premi mensili/trimestrali e mensa aziendale

Se ti interessa l’opportunità puoi candidarti anche inviando il tuo cv a gallarate.marsala@adecco.it.

Il progetto Academy: formazione e lavoro insieme

Per garantire una preparazione completa ai futuri operatori, Adecco Spa ha sviluppato il progetto Academy, un percorso di formazione integrata che combina teoria e pratica.

Il programma prevede settimane di formazione in aula, seguite da un periodo di training on the job, durante il quale i partecipanti potranno applicare direttamente le competenze acquisite.

L’Academy nasce per rispondere alla crescente richiesta di personale qualificato, offrendo ai candidati un’opportunità di apprendimento strutturata e retribuita.