“Ciak si gira”: a Materia un laboratorio per imparare come si realizza un film

In collaborazione con Varese Corsi, è in partenza a Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews, il laboratorio “Come produrre un film indipendente”, condotto da Raffaele Piscopiello, esperto regista e produttore.

A partire da mercoledì 5 marzo, dalle 19:00 alle 20:00 sarà possibile frequentare le dieci lezioni del corso, pensato per tutti gli appassionati di cinema e per chi vuole vivere un’esperienza diretta sul set. per imparare come realizzare un proprio film.

Durante le lezioni verranno approfondite le tecniche di produzione, gestione del budget, scelta del casting e tanto altro ancora. Sarà un’occasione perfetta per provare ad dare forma alla propria creatività e approfondire il tema del cinema indipendente.

Per ulteriori informazione e per iscriversi CLICCARE QUI.

Le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.