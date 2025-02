Cineforum a Besnate: il doppio appuntamento culturale settimanale per scoprire il cinema

Il cinema Incontro, la Sala della Comunità di Besnate, ospita la rassegna di cineforum invernale 2025, promossa in collaborazione con il Comune di Besnate e la Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’iniziativa si articola in due momenti settimanali: il CineTé del lunedì, con proiezioni pomeridiane alle 16:30 (con la simpatica proposta di thé e biscottini), e il Cineforum del martedì, alle 21.

I film 2025 del Cineforum del cinema Incontro di Besnate

Si parte il 17 e 18 febbraio con “Vittoria”: un’intensa storia di crescita e scoperta personale con Lorenza Castelli, ambientata in un piccolo borgo italiano.

Si prosegue con “Giurato Numero 2” (24 e 25 febbraio): un thriller giudiziario che esplora il dilemma morale di un giurato intrappolato tra verità e giustizia.

Il 3 e 4 marzo poi è la volta di “La Stanza accanto”: diretto da Pedro Almodóvar, un dramma psicologico imbevuto di cultura letteraria, pittorica, musicale, cinematografica

Il 10 e 11 marzo viene riproposto “Il Grande Lebowski”: il cult dei fratelli Coen con Jeff Bridges, una commedia surreale tra bowling e misteri

Il 17 e 18 marzo spazio all’animazione con “Flow”: racconta in purezza, e con andamento incalzante, il flusso della vita che gli animali assecondano con saggezza e sano opportuno.

“Here” (24 e 25 marzo): con Tom Hanks e Robin Wright, un viaggio emozionante tra memorie e speranza, ambientato in una casa che racchiude secoli di vita.

“Io Sono Ancora Qui” (31 marzo e 1 aprile): è un toccante ritratto di resilienza, che segue una famiglia alle prese con la scomparsa del padre durante la dittatura in Brasila.

Chiuderà il 7 e 8 aprile “L’Orchestra Stonata”: una commedia brillante con Bernard Le Coq e Pierre Gattin, che racconta la bizzarra formazione di un’orchestra amatoriale.

I biglietti e gli abbonamenti

Gli spettatori possono scegliere tra abbonamenti convenienti: 24 euro per il CineTé e 40 euro per il Cineforum, validi per otto film ciascuno. I biglietti singoli sono disponibili al costo di €7.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.cinemaincontro.com.