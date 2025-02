Civico 3 porta a Gallarate un evento dedicato alle fragilità dell’adolescenza

Il Centro Culturale Civico 3 di Gallarate è lieto di annunciare un evento di grande rilevanza all’interno del Festival di Filosofia di Gallarate, che quest’anno si sviluppa attorno al tema “Ragione/Sentimento”.

L’incontro “Fragili – I nostri figli, generazione tradita” si terrà sabato 22 febbraio 2025, alle ore 15.00, ospitato dalla libreria indipendente Librando in Corso Sempione a Gallarate.

Protagonista dell’incontro sarà Leonardo Mendolicchio, uno degli psichiatri e psicoanalisti dell’età evolutiva più noti in Italia, autore dell’omonimo libro da cui prende spunto l’iniziativa. Il dottor Mendolicchio si confronterà con il pubblico su temi di grande attualità e urgenza, offrendo supporto e spunti di riflessione a famiglie ed educatori che si trovano a fare i conti con le crescenti fragilità adolescenziali.

Adolescenza fragile: un confronto necessario

L’evento nasce dall’esigenza di affrontare le domande e le preoccupazioni di genitori, insegnanti ed educatori, che si confrontano quotidianamente con il disagio dei ragazzi: dall’autolesionismo ai disturbi alimentari, dagli stati depressivi gravi a un malessere che sembra sempre più diffuso tra le nuove generazioni. Il dottor Mendolicchio, attraverso la sua esperienza clinica e i contenuti del suo ultimo libro, aiuterà a comprendere le radici di queste fragilità e le possibili vie per affrontarle con consapevolezza.

Ragione e sentimento: il difficile equilibrio della genitorialità

La scelta di questo incontro si inserisce perfettamente nel tema del Festival di Filosofia di quest’anno. Come sottolinea il team di Civico 3: “Nella genitorialità, la linea di confine tra ragione e sentimento è spesso sottile e difficile da mantenere. Con questo evento vogliamo offrire uno spazio di confronto e riflessione su quanto sia complesso, ma anche necessario, trovare un equilibrio tra regole e comprensione, tra fermezza e empatia”.

La scelta di Librando: una libreria innovativa e inclusiva

La location dell’incontro non è casuale: la libreria Librando è stata selezionata per la sua vocazione inclusiva e la capacità di proporsi come spazio aperto al dialogo e alla crescita culturale della comunità gallaratese.

Un appuntamento per chi vuole comprendere e affrontare con maggiore consapevolezza le nuove sfide educative e relazionali che la società contemporanea ci pone di fronte.