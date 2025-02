Come prevenire gli incidenti domestici, un corso a Travedona Monate

Nella propria abitazione ci si sente al sicuro, ma tra le pareti di casa si annidano spesso pericoli che possono mettere a serio rischio la salute di chi vi abita. Sos dei Laghi insieme al centro anziani “L’angolo della vita” organizza un corso per prevenire gli incidenti domestici a Travedona Monate in Largo Madre Clelia 90 giovedì 6 febbraio alle 20:30.

Nel corso della serata, gli esperti spiegheranno quali sono i rischi più gravi e gli incidenti più frequenti nei quali ci si può imbattere a casa, cosa fare per prevenirli, come chiamare i soccorsi in caso di necessità e la corretta sequenza di azioni da seguire in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Travedona Monate. Un’iniziativa aperta a tutti per imparare le buone pratiche e vivere la propria casa in sicurezza e con maggiore serenità.