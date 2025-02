Con le “ragazze irresistibili” Materia apre le porte allo sport femminile

Le “Ragazze Irresistibili” sono tra noi. Giovedì 6 febbraio, dalle ore 21, lo spazio “Materia” di Castronno – che è anche la nuova sede di VareseNews – ospita la presentazione di un libro che ha proprio quel titolo evocativo e che rappresenta un omaggio al mondo dello sport femminile italiano.

A presentare il volume edito da Minerva ci sarà l’autore, Dario Ceccarelli: milanese, giornalista professionista dal 1986, ha seguito numerosi grandi giri e mondiali di ciclismo ma anche i mondiali di calcio. Ha lavorato all’Unità, collaborato con diverse testate prima di entrare nella “squadra” del Sole 24 Ore prima a Radio 24 e ora nella redazione online del quotidiano economico.

Ceccarelli però non sarà solo: alla serata parteciperanno tre giovani campionesse del nostro territorio. Alice Codato e Linda De Filippis sono azzurre di canottaggio e nell’estate scorsa hanno vissuto per la prima volta l’emozione e l’onore di disputare i Giochi Olimpici a Parigi sull’otto dell’Italia. Giada Martinoli invece è specializzata nel ciclismo e in particolare nelle discipline fuoristrada: anch’essa già in Nazionale ha preso parte a Mondiali ed Europei (oro in staffetta) di mountain bike.

L’incontro di “Materia” sarà quindi una sorta di “ping pong” tra le esperienze di Alice, Linda e Giada e le pagine scritte da Ceccarelli che nel suo volume racconta le storie di una decina di campionesse capaci di segnare sia la storia dello sport, sia quella del costume in Italia. Vere e proprie leggende di diverse discipline: dalle pioniere come Alfonsina Strada (ciclismo), Ondina Valla (atletica) e Lea Pericoli (tennis) alle stelle azzurre di oggi o del passato recentissimo come Sofia Goggia, Federica Brignone o Federica Pellegrini. Passando per Novella Calligaris, Sara Simeoni, Deborah Compagnoni, Josefa Idem o Valentina Vezzali. E senza dimenticare Bebe Vio, l’atleta che ha contribuito a rendere popolare lo sport paralimpico.

A introdurre la serata saranno Damiano Franzetti e Francesco Mazzoleni, le “firme” di lungo corso della redazione sportiva di VareseNews, ma come spesso succede in questi casi anche il pubblico avrà voce in capitolo. Chi lo desidera può acquistare il libro nel corso dell’evento.

L’appuntamento a Materia è per le ore 21, l’ingresso è libero e gratuito ma è possibile prenotare il proprio posto sul portale Eventbrite, CLICCANDO QUI. Chi lo desidera inoltre può iscriversi all’associazione “Anche Io” (sia di persona, sia online QUI) che è legata al nostro giornale e organizza numerosi eventi all’interno di Materia.