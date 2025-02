Concerto benefico a Varese: il gospel dei Greensleevers a sostegno della ricerca sul Rene Policistico

Sabato 22 febbraio alle ore 21.00 l’evento, organizzato dalla dottoressa Maggioni, nefrologo dell’ASST Settelaghi di Varese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Rene Policistico

Un importante appuntamento di solidarietà si terrà a Varese sabato 22 febbraio alle ore 21.00, nella suggestiva cripta della chiesa della Brunella. L’evento, organizzato dalla dottoressa Maggioni, nefrologo dell’ASST Settelaghi di Varese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP), mira a raccogliere fondi per la ricerca e la cura di questa rara malattia genetica.

Protagonista della serata sarà il famoso coro gospel Greensleevers, che con le sue voci saprà regalare al pubblico un’esperienza musicale di grande emozione. Il concerto è aperto a tutti: l’ingresso è libero, e sarà possibile contribuire con un’offerta volontaria. Ogni donazione raccolta durante l’evento sarà devoluta interamente all’AIRP per sostenere la ricerca scientifica e i progetti di cura per le persone affette dal Rene Policistico.

Il Rene Policistico è una malattia genetica rara che colpisce i reni, causando insufficienza renale cronica e, spesso, la necessità di dialisi in giovane età. Attraverso eventi come questo concerto, l’AIRP si impegna a sensibilizzare il pubblico su questa patologia e a raccogliere risorse fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

“Più persone parteciperanno, più potremo fare la differenza per chi convive con questa malattia”, ha dichiarato la dottoressa Maggioni, invitando tutta la cittadinanza a prendere parte a questa serata speciale.

Non perdete l’occasione di contribuire a una causa importante attraverso la magia della musica gospel. Vi aspettiamo numerosi per sostenere insieme la ricerca e la solidarietà.

Dettagli dell’evento:

Quando: Sabato 22 febbraio

Orario: 21.00

Dove: Cripta della chiesa della Brunella, Varese

Ingresso: Libero con offerta volontaria a favore dell’AIRP

Per ulteriori informazioni, contattare l’Associazione Italiana Rene Policistico o la dottoressa Maggioni.