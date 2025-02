Contini (Fdi) sul caso Fornasette: “Gravissimo aver tenuto nascosto alla cittadinanza l’arrivo dei migranti”

E’ lapidario Mario Contini, ex Consigliere Comunale e Presidente del circolo Luinese di Fratelli d’Italia sul “caso Fornasette“: «E’ gravissimo che il Sindaco di Luino e la sua Giunta abbiano tenuto nascosto ai cittadini di Luino la realizzazione di un centro migranti richiedenti asilo a Fornasette. Comprendiamo tutte le difficoltà della Prefettura nel gestire questo enorme problema nazionale ed europeo, ma non possiamo condividere questa soluzione, inadeguata da tutti i punti di vista. In ogni caso, iGunta, non appena avuta notizia del progetto della Prefettura, avrebbe dovuto avvisare il Consiglio Comunale e la cittadinanza. Noi, come altri partiti e cittadini, avremmo potuto manifestare per tempo la nostra decisa contrarietà per il luogo in cui queste persone saranno alloggiate».

Prosegue Contini: «In quella zona ci sono case isolate e comunque da Fornasette il primo posto raggiungibile a piedi sono le scuole superiori di Luino, frequentate da tantissimi giovani. Per non parlare di aree boschive già martoriate da spacciatori extracomunitari. In ogni caso, il dibattito doveva iniziare subito, non dopo che la Prefettura avesse già speso soldi pubblici, come sta facendo, per ristrutturare la caserma. Così ci si vuole mettere di fronte ad un fatto compiuto. C’era dunque la volontà di realizzare il centro tenendo la cosa in sordina. Un atto deliberato contro la cittadinanza. Tra l’altro ci risulta che la ex caserma non sia allacciata alla fognatura e disponga solo di una biologica. Ci chiediamo se l’edificio rispetti la severa normativa sugli scarichi. Come può un sistema del genere sopportare un flusso di 20 – 30 persone? Siamo davvero attoniti e continueremo a manifestare la nostra più totale avversione al progetto».