Coppa Italia, Trento in paradiso: Milano travolta in finale

Capolista, prima testa di serie del tabellone e ora in paradiso. L’Aquila Basket Trento vince il primo trofeo assoluto della sua storia conquistando, sul parquet di Torino, la Coppa Italia 2025. La Dolomiti Energia travolge in finale l’EA7 Milano con un nettissimo 79-63 che non lascia dubbi sul merito di questo trionfo.

Un successo che porta la firma di coach Paolo Galbiati, rimpianto ex varesino (era stato l’assistente di Matt Brase), capace di ottenere la seconda coppa della carriera dopo quella altrettanto storica centrata con Torino nel 2018. Ma è un trionfo da condividere con la società e tutti i giocatori, anche perché la Dolomiti Energia ha dovuto rinunciare al pivot Bayehe, infortunatosi una decina di giorni fa.

Ciò nonostante capitan Forray e compagni hanno effettuato un cammino perfetto nelle Final Eight, superando nell’0rdine Reggio Emilia, Trieste (in entrambi i casi di stretta misura) e per l’appunto Milano che pur partendo dalla quinta posizione era considerata la grande favorita del torneo. Invece l’Olimpia, disastrosa nel tiro da 3 punti (inquietante 1/21, il 4,8%…), ha perso contatto prima dell’intervallo e nella ripresa non è riuscita a rimontare, perdendo anzi progressivamente terreno.

Tra i vincitori 23 punti del playmaker Jordan Ford e doppia cifra anche per Ellis (14) e Lamb (12) con Zukauskas e Niang molto solidi a rimbalzo. Quinn Ellis ha vinto anche il premio di MVP dedicato alla memoria di Chicco Ravaglia. Milano si è affidata al solito Mirotic (rientrato dall’infortunio proprio per disputare la Coppa Italia), autore di 20 punti. 12 quelli di LeDay, meno decisivo del solito mentre Mannion è stato disastroso, con 2 punti a partita finita e 4 falli compreso un tecnico. Per l’Olimpia è la seconda delusione consecutiva: lo scorso anno perse in finale con la “Cenerentola” Napoli.