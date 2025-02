Cosa fare a Varese e nel Varesotto il 28 febbraio, 1 e 2 marzo

La provincia si colora con i primi coriandoli di carnevale, paesi e città si preparano con sfilate, maschere e carri. Esa degli Otr racconta l’hip-hop: a Materia un talk show sulla cultura musicale. Nel nuovo spazio libero di VareseNews Esa, aka El Presidente, ripercorre la nascita e l’evoluzione dell’hip-hop in Italia, dai primi passi con gli OTR ai giorni nostri. Una serata di crimine e mistero alla Biblioteca di Barasso. La serata vedrà protagonista Maria Giuliani, criminologa e autrice di romanzi gialli, che presenterà le sue opere e accompagnerà il pubblico in un viaggio tra misteri, indagini e colpi di scena.

EVENTI

MANGIARE NE LVARESOTTO – Arriva la settimana dei pizzoccheri “all you can eat” da Al Posto Giusto di Masnago. Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 26 febbraio a domenica 2 marzo il piatto tipico della tradizione lombarda. È consigliata la prenotazione – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “OraCon 2025”: a Orago il festival del Gioco di Ruolo, da Tavolo e delle Carte Collezionabili. Oltre alle attività ludiche, ci saranno stand espositivi, un’area ristoro con cucina e bar aperti per tutta la durata dell’evento e tante opportunità per incontrare altri appassionati – Tutte le informazioni

GALLARATE – Un ricco weekend con Filosofarti: eventi tra teatri, librerie e biblioteche, a Gallarate e non solo. È l’ultimo fine settimana “pieno” per il festival, con appuntamenti anche a Varese, Samarate, Gazzada Schianno, Arona, monastero di Torba – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio la competizione internazionale di danza irlandese. Parteciperanno più di 200 ballerini provenienti da 13 nazioni comunitarie ed extracomunitarie – Tutte le informazioni

INARZO – Gli eventi dal 1 al 9 marzo alla Riserva Palude Brabbia. Tanti gli appuntamenti previsti. Con qualche anticipazione per le prossime settimane – Tutte le informazioni

LUINO – In treno al carnevale di Bellinzona: partenza da Luino col “Rabadan Express”. Ancora pochi posti disponibili per trascorrere una meravigliosa domenica. Prima della partenza, in collaborazione con la Nuova Proloco di Luino, si potrà partecipare alla risottata organizzata in stazione – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Laboratori di circo gratuiti traSguardi per ragazzi a Laveno. Ogni lunedì pomeriggio a partire dal 3 marzo, dalle 15 alle 16.30, la palestra del Liceo Sereni ospiterà laboratori di circo gratuiti per ragazzi dai 15 ai 34 anni – Tutte le informazioni

BRUNELLO – A Brunello il “Vino per la vita 2025”, l’asta benefica per la ricerca sulla leucemia. Il 2 marzo a Santa Maria in Brunello, si terrà la quindicesima edizione dell’asta benefica di bottiglie di vino pregiate e da collezione. Il ricavato sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

CARNEVALE – Carnevale 2025 tra feste e sfilate a Varese e nel Varesotto. In attesa del Carnevale Ambrosiano dell’8 marzo, già nel weekend del 1 e 2 marzo sono in programma giochi, laboratori, sfilate e feste a tema, anche in caso di pioggia – Tutte le informazioni

CASTRONNO – Carnevale a tema montagna a Castronno e la sfilata diventa una valanga di allegria. Il corteo di domenica 2 marzo partirà alle 14.30 dalle scuole medie guidato dalla banda azzurra per concludersi all’area festa con la proclamazione della maschera più bella – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione in maschera 2025 sfila per le vie del paese. Nel pomeriggio di domenica 2 marzo la tradizionale sfilata di carnevale per le vie del paese con partenza e rientro in oratorio per la festa e la gara di mascherine – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa torna la doppia festa del Carnevale Tresiano. Sabato 1° marzo si apre la festa del Carnevale Tresiano a lavena Ponte Tresa che, come da tradizion e, avrà una replica nella giornata di Martedì grasso, il 4 marzo – Tutte le informazioni

CANTU’ – Carnevale di Cantù 2025: carri, tradizione e una mostra d’arte per la 99ª edizione. Un evento storico che celebra l’identità locale con sfilate, maschere e iniziative culturali – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Tutto pronto per il Carnevale di Bodio Lomnago. Domenica 2 marzo le strade del paese si animeranno di musica, colori e divertimento in occasione del Carnevale 2025, un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni locali – Tutto il programma

INCONTRI

TRADATE – Con il Parco Pineta l’incontro al Centro Didattico di Tradate “Viaggio lungo il fiume Olona”. L’iniziativa rientra nel progetto “IntegrArte” finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando “Arte&Cultura 2024” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Come nasce una graphic novel: un incontro alla biblioteca Majno. Sabato 1 marzo alle ore 16.00 Gaudì accompagna i partecipanti nella costruzione di un personaggio a fumetti a partire dalla sua prima graphic novel – Tutte le informazioni

VARESE – Al Cai di Varese “Le nevi dell’Himalaya e il quotidiano in alta quota”. Yancen Diemberger, ricercatrice presso l’università inglese di Exeter, racconterà come, per studiare i cavalli ed il loro rapporto con l’uomo, è arrivata a scoprire la valle di Limi nel Nepal – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Gruppo di Parola per figli di genitori separati alla Corte del Ciliegio di Castellanza. Parte il 1°marzo il nuovo percorso gratuito dal Centro per la Famiglia della Valle Olona nato per aiutare i bimbi a esprimere le emozioni della separazione e trovare sostegno – Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – Ah, l’Ammore.. Serata di narrazioni sceniche in sala Nasca a Castelveccana. Venerdì 28 febbraio alle ore 21 una serata con Parole in viaggio dedicata al più grande dei sentimenti a partire dalle Confessioni di un nipote affettuoso – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Acli presenta il nuovo ciclo di incontri di Fractio Panis dal titolo “Una Fede che Libera”. Il ciclo si aprirà sabato 1 marzo alle ore 19:00 con il biblista Luca Moscatelli, che terrà una relazione dal titolo: “La vita è sacra, la vita è profana. Il Sacro e la sua ambivalenza” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Il design italiano protagonista al Maga fino al 2 marzo. Ancora poche settimane per visitare i due percorsi espositivi che raccontano da un lato l’eccellenza del design storico italiano, e dall’altro, i progetti e i processi del design dopo gli anni zero, con le voci delle nuove generazioni – Tutte le informazioni

VARESE – Facing, la nuova mostra personale di Silvia Gallini inaugura a Varese. Sabato 1 marzo alle ore 18 si terrà il brindisi inaugurale della mostra personale “FACING” di Silvia Gallini presso la galleria DD Project, situata in vicolo Santa Chiara 4, nel cuore di Varese – Tutte le informazioni

CARNAGO – A Carnago una mostra per scoprire “I Pianeti”. Nello spazio espositivo della Chiesa di San Rocco via Italia a Carnago, realizzata con la collaborazione del Gruppo Astronomico Tradatese – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio: al via la nuova stagione di cabaret al San Giovanni Bosco. Venerdì 28 febbraio 2025, alle 21, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio inaugura la nuova stagione di cabaret. La prima serata vedrà protagonisti Gianni Astone con “Una carriera da precario” e Nadia Puma con “Annunciatrice vintage” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Betty Colombo al Melo di Gallarate per Filosofarti. Domenica 2 marzo il secondo e ultimo evento organizzato per il Festival di Filosofia centro culturale Civico 3 – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese torna in scena “La festa delle donne” di Aristofane con la regia di Paolo Franzato. Domenica 2 marzo al Salone Estense l’attesa replica dello spettacolo tratto da Tesmoforiazuse, che chiude la XX edizione dei Pomeriggi Teatrali – Tutte le informazioni

VARESE – Lo spettacolo “Io che amo solo te” all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese. Sabato 1 marzo un nuovo appuntamento con la rassegna Origins di M.Art.E. – Tutte le informazioni

BINAGO – Tornano in scena a Binago gli attori de “La Finestra” con il “Brrrrivido Hotel”. Sabato 1 marzo al CineTeatro binaghese verrà riproposto lo spettacolo della compagnia teatrale “I Defenestrati” – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – I Tra-Ballanti di Malnate tornano in scena con “Pulecenella”. Lo spettacolo della compagnia teatrale malnatese sarà sabato 1 marzo all’oratorio di Gurone. Il ricavato andrà in beneficenza proprio per le attività della Parrocchia – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTRONNO – MATERIA – Esa degli Otr racconta l’hip-hop: a Materia un talk show sulla cultura musicale. Nel nuovo spazio libero di VareseNews Esa, aka El Presidente, ripercorre la nascita e l’evoluzione dell’hip-hop in Italia, dai primi passi con gli OTR ai giorni nostri – Tutte le informazioni

VARESE – Il Jazz protagonista a Varese Vive con Maddalena Antona. Il 67 Jazz Club Varese propone domenica 2 marzo un concerto della vocalist, in scena sul palcoscenico di Varese Vive alle ore 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Al Nuovo di Varese una serata dedicata al rock italiano. L’evento è in programma il 28 febbraio alle 21. Un appuntamento speciale che sarà arricchito dalla presenza di Mauro Ermanno Giovanardi – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Paesaggi Sonori, viaggio tra note e parole nell’alto Varesotto. Clarinetto protagonista con il trio “Stadler” sabato 1 marzo alle ore 21, presso la sala dell’Auditorium di Maccagno – Tutte le informazioni

AZZIO – Il Coro Val Tinella canta “per la vita” ad Azzio. Venerdì 28 febbraio (ore 21) mix di canti e musiche all’interno della chiesa del Convento. Il concerto organizzato dal CAV Medio Verbano – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – La grande musica classica fa tappa a Cassano Magnago con il Trio di Genova. Domenica 2 marzo si terrà il secondo appuntamento della 19ª Stagione Musicale Comunale, ospitato presso l’ex-chiesa di San Giulio. Il Trio si esibisce in un concerto dal titolo “A Vienna sulle orme di Brahms” – Tutte le informazioni

LIBRI

BARASSO – Una serata di crimine e mistero alla Biblioteca di Barasso. La serata vedrà protagonista Maria Giuliani, criminologa e autrice di romanzi gialli, che presenterà le sue opere e accompagnerà il pubblico in un viaggio tra misteri, indagini e colpi di scena – Tutte le informazioni

SPORT

RALLY – Il Rally dei Laghi 2025 in diretta su VareseNews. Il racconto minuto per minuto della 33a edizione, in scena sabato 1 e domenica 2 marzo sulle strade dell’Alto Varesotto – Tutte le informazioni