Cosa mangi prima di una gara? Ju Green regala una serata di sport e salute

Cosa mangiare prima di un allenamento?

E cosa portare in tavola prima di una gara? È corretto mettere qualcosa sotto i denti prima di entrare in trance agonistica?

Dubbi che possono apparire superflui, ma in realtà rivestono una notevole rilevanza per la salute e le performance sportive degli atleti. Interrogativi che spesso interessano anche i genitori e i familiari di chi corre in bicicletta o affronta altre sfide.

Per rispondere a tutto questo, la società ciclistica Ju Green ha organizzato una serata divulgativa, durante la quale salute e sport si incontreranno, per puntare al vero benessere di ogni atleta.

Ospite della serata sarà Justine Mattera, che arricchirà con la sua presenza l’evento .

«La Ju Green Asd Gorla Minore del presidente Cesare Bosetti è lieta di invitarvi ad un incontro dedicato alla nutrizione per giovani ciclisti (strada, pista e off road): un aspetto fondamentale per migliorare la performance e il benessere degli atleti. Relatore sarà il professor Carlo Guardascione, medico specialista in medicina dello sport e dietologia, nonché medico della squadra élite Jayco Aiula» scrive la società.

Appuntamento dunque alle ore 20.30 di venerdì 21 febbraio all’auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore. Ingresso libero.