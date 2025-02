Cresce la flotta del trasporto sociale a Gallarate, consegnato un nuovo furgone Auser

Cresce la flotta di mezzi del trasporto sociale di Auser Gallarate: martedì 25 febbraio 2025, nella sede di Auser Insieme, si è tenuta la cerimonia di consegna di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motoria.

Questo è stato possibile grazie al contributo di 36 imprenditori che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi promossa da “Progetti del Cuore”, società benefit che ha concesso l’automezzo in comodato gratuito ad Auser Insieme Gallarate APS ETS.

Agli imprenditori presenti alla cerimonia è stato consegnato l’attestato relativo alla partecipazione alla campagna. Presenti Daniele Cataldo, referente di zona per Progetti del Cuore, e Gabriella Ciambelli, presidente di Auser Gallarate, che hanno espresso il loro ringraziamento a tutti i contribuenti, presenti e assenti, per aver fornito un grande aiuto per dare continuità a un servizio sempre più prezioso per la comunità e ad aiutare a fornire risposte ai bisogni delle persone fragili.