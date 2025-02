Crisi climatica: Carlo Buontempo spiega l’urgenza di agire al Cine Teatro Grassi di Tradate

Il cambiamento climatico non è più una proiezione futura, ma una realtà che sta già alterando ecosistemi, economie e società. Questo sarà il tema centrale dell’incontro organizzato dal Gruppo Astronomico Tradatese (GAT), che si terrà lunedì 3 marzo alle ore 21 presso il Cine Grassi di Tradate.

Ospite della serata sarà Carlo Buontempo, direttore di Copernicus, il principale programma europeo di monitoraggio climatico. In collegamento dalla Germania, Buontempo analizzerà i dati più recenti sullo stato del clima in Europa e nel mondo, sottolineando l’importanza di utilizzare le informazioni scientifiche per guidare le politiche ambientali e la gestione della crisi climatica.

Si parlerà di un’emergenza già in atto: i dati allarmanti di Copernicus lo confermano. I dati raccolti da Copernicus ed ERA5, il sistema di analisi climatica dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, indicano che la soglia critica dell’aumento di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali è già stata superata.

Ottobre 2024 è stato il secondo mese più caldo mai registrato, con un aumento della temperatura media globale di 1,65°C rispetto all’epoca preindustriale. Gli ultimi 12 mesi (novembre 2023 – ottobre 2024) hanno registrato un incremento medio di 1,62°C, consolidando un trend preoccupante.

Il ghiaccio artico si è ridotto del 20%, mentre quello antartico dell’8%, confermando il rapido declino delle calotte polari.

Questi dati, come spiegherà Buontempo, hanno effetti concreti e devastanti, specialmente nel Mediterraneo, dove ondate di calore, siccità e eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti.

Tradurre la scienza in azione è il messaggio che vuole lanciare. Nonostante l’abbondanza di dati e analisi scientifiche, esiste ancora un divario tra conoscenza e azione. Buontempo evidenzierà l’importanza di tradurre queste informazioni in politiche concrete, sottolineando come l’inazione politica e la scarsa consapevolezza rischino di aggravare ulteriormente la crisi climatica.

Quella offerta dal GAT è un’occasione per approfondire e confrontarsi. L’incontro sarà un’opportunità non solo per ascoltare un esperto di livello mondiale, ma anche per interagire direttamente con lui. Il pubblico potrà fare domande e approfondire i temi trattati, grazie alla disponibilità del relatore.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia comprendere meglio l’emergenza climatica e il ruolo che scienza e politica devono avere per affrontarla.