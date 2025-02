Da Broadway a Milano: debutta “Prova a prendermi”, a teatro anche il gallaratese Lorenzo Longobardi

Dopo il successo nei cinema, con il film che ha per protagonista Leonardo Di Caprio, ora “Prova a prendermi” approda a teatro in Italia, in versione musical. Una prima assoluta italiana, sul palco c’è anche Lorenzo Longobardi, apprezzato ballerino di Gallarate

Il film del 2002, regia di Spielberg e con la presenza nel cast anche di Tom Hanks e e Christopher Walken, è stato campione di incassi superando i 350 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha raccontato la storia vera di Frank Abagnale Junior e di come, negli anni Sessanta, riuscì a imbrogliare l’America (banche, compagnie aeree, ospedali, alberghi…) per crearsi il proprio sogno americano.

Nel 2012, dopo quasi dieci anni e alcune preview, la storia di Frank Abagnale Junior era approdata a Broadway con Aaron Tveit, Norbert Leo Butz e Tom Wopat. Il racconto del giovane truffatore, arrestato dall’Agente dell’Fbi (e poi amico) Carl Hanratty, è stato preso e adattato per il teatro grazie alla maestria dei più illustri compositori e scrittori americani: Terence McNally (The Full Monty, Anastasia, Kiss of the Spider Woman e tanti altri) al libretto e Marc Shaiman e Scott Wittman (candidati agli Oscar e vincitori di Tony Awards, Grammy, Olvier Awards per Hairspray, Smash, Il Ritorno di Mary Poppins e tantissimi altri) per testi e musiche. Dopo repliche in tutto il mondo finalmente, per la prima volta, arriva nei teatri italiani: sarà in scena al Teatro Nazionale di Milano dal 27 febbraio al 16 marzo 2025 e poi al Teatro Brancaccio di Roma dal 19 marzo al 6 aprile 2025.

A dare voce e corpo ai divi del grande schermo, ci saranno Claudio Castrogiovanni che interpreterà Cari Hanratty (ruolo che fu al cinema di Tom Hanks), Tommaso Cassissa nel camaleontico ruolo di Frank Abagnale Junior (interpretato da Leonardo Di Caprio), mentre Simone Montedoro sarà il padre Frank Abagnale Senior (ruolo cesellato dal premio Oscar Christopher Walken).

Nel corpo di ballo poi altri undici ballerini e ballerine, tra cui appunto Lorenzo Longobardi: 23 anni, originario di Gallarate, già in scena con altre apprezzate produzione, interpreta il ruolo di Johnny Dollar, un agente dell’Fbi interpretato nella versione Usa da Brandon Wardell.