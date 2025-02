Da Fondazione Cariplo oltre 4 milioni di euro per 13 progetti a sostegno degli anziani e delle loro famiglie

Fondazione Cariplo conferma il suo impegno nel rispondere ai bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie con i nuovi progetti sostenuti sulla seconda edizione del Bando Welfare in Ageing. Con un investimento c di oltre 4 milioni di euro, sono stati selezionati e finanziati 13 progetti distribuiti in diverse province lombarde e del Piemonte orientale, volti a migliorare la qualità della vita degli anziani e a rafforzare i servizi di prossimità.

In totale, le due edizioni del bando hanno permesso di sostenere 30 progetti per oltre 12,5 milioni di euro di contributi deliberati.

Il Bando Welfare in Ageing: un impegno costante per il futuro

Il bando si inquadra nella strategia filantropica di Fondazione Cariplo, che da anni lavora per sostenere interventi di welfare innovativi e sostenibili. L’invecchiamento della popolazione rappresenta una delle sfide più complesse del nostro tempo: oggi oltre il 24% della popolazione italiana ha più di 65 anni e si stima che questa percentuale salirà al 35,9% entro il 2050.

Fondazione Cariplo, attraverso il bando Welfare in Ageing, mira a sviluppare soluzioni che integrino servizi pubblici e privati, rafforzino le reti territoriali e promuovano l’inclusione sociale degli anziani.

Il bando sostiene progetti che affrontano l’invecchiamento con un approccio multidimensionale, combinando assistenza sanitaria, servizi sociali, tecnologie innovative e il coinvolgimento della comunità.

I progetti finanziati e i territori coinvolti

I 13 progetti selezionati si sviluppano nelle province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Mantova, Lecco, Varese, Novara e sono stati scelti per la loro capacità di rispondere in modo innovativo alle sfide dell’invecchiamento. Nella provincia di Varese è stato sostenuto il progetto “Vicino a te” della Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani di Laveno.

Il contributo di 105 mila euro sarà destinato al supporto di persone con età superiore ai 65 anni in condizioni di fragilità o disabilità, con particolare attenzione verso gli anziani che non dispongono di reti amicali o familiari. L’obiettivo primario del progetto è quello di potenziare e rendere l’offerta sociosanitaria territoriale più flessibile, accessibile e completa, favorendo al contempo l’intercettazione di beneficiari non ancora conosciuti o in carico ai servizi.

A questa attività si associano azioni di sensibilizzazione dei giovani per promuovere forme di partecipazione e volontariato Carlo Massironi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo: «Fondazione Cariplo conferma la sua attenzione alle esigenze delle persone anziane con il sostegno al progetto “Vicino a te” a Varese. Questo intervento permetterà di raggiungere e supportare gli over 65 più fragili, spesso privi di una rete familiare. È un segnale concreto di come la filantropia possa rafforzare il welfare locale e migliorare la qualità della vita».

Giuseppe Banfi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo “Fondazione Cariplo, attraverso il Bando Welfare in Ageing, rafforza il sostegno agli anziani e alle loro famiglie, promuovendo un welfare più inclusivo e vicino ai bisogni del territorio. A Varese, questo intervento permette di sviluppare servizi innovativi, migliorare l’accesso all’assistenza e favorire la coesione sociale. Investire nel benessere della popolazione anziana significa costruire una comunità più solidale e attenta alle esigenze di tutti.

«Sarah Maestri, membro della Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo: «Fondazione Cariplo continua a investire nel welfare territoriale di Varese, sostenendo interventi che rafforzano l’assistenza agli anziani e il supporto alle loro famiglie, promuovendo soluzioni innovative per un welfare più accessibile e integrato».