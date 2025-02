Da tutta Italia a Ispra per raccontare l’amore al Premio Mario Berrino

Puntuale come sempre nel mese più romantico dell’anno, a Ispra si è celebrata la premiazione dei vincitori del concorso letterario Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino. Decine di appassionati da tutta Italia hanno inviato poesie e racconti per partecipare alla 17esima edizione del concorso ideato dall’associazione Amici di Mario Berrino, ognuno di loro con la propria storia, i propri sentimenti e il proprio punto di vista su un tema tanto vasto quanto affascinante.

Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria dedicata alla poesia è stata Maurizia Punginelli di Ispra con Suggestioni. Secondo posto per Manuel Gandossi di Imperia con Barca a vela. Terza classificata Florinda Tonni di Brezzo di Bedero autrice di Ascolta.

Per la categoria racconti, il vincitore è Armando Mauro di Napoli con Il senso del tempo, seguito da Gianluca Ingaramo di Poirino con Cuore di porcellana e – al terzo posto – Andrea Eccher di Camaiore con Alice.

Il primo posto della categoria giovani è stato assegnato a Sara Bucceri di Castiglione Olona autrice di Poterti amare. Secondo posto per Elia Trentin di Manzano con Annuario. Terza Serena Brucchieri di Bologna con l’opera Un po’ a casa.

La giuria ha inoltre assegnato il premio della critica “Maestro Giovanni Seveso” alla poesia Il gioco di una candela di Giancarlo Boldrini di Fucecchio. Il premio “Mariarosa Lancini Costantini” è andato alla poesia Il cerchio d’amore di Chiara Cucchi di Sesto San Giovanni. Ad aggiudicarsi il premio #MarioBerrino105 è stata la poesia Il viaggio degli amanti (acrostico di San Valentino) di Paolo Calani di La Spezia. Il Premio “Avv. Santino Giorgio Slongo” è stato assegnato a Pietro Ernesto Malgarini di Besozzo con la poesia S’invola d’amore.

«Promuovere il territorio attraverso la cultura»

«È importante – commenta Giacomo Iametti, vicepresidente della Provincia di Varese e presidente esecutivo dell’associazione Amici di Mario Berrino – per il Varesotto poter contare su associazioni che si occupano di arte, cultura e di promuovere il territorio. Grazie al Premio Mario Berrino Ispra si fa conoscere al resto d’Italia attraverso la poesia».

«Stiamo lavorando – aggiunge il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini – per rilanciare la sponda lombarda del Lago Maggiore con una serie di interventi che coinvolgeranno anche Ispra: in particolare le nuove infrastrutture per Alptransit e la pista ciclabile che collegherà Sesto Calende a Laveno Mombello. Perché il turismo si promuove con la cultura ma anche con le infrastrutture. Dobbiamo unire le forze e lavorare insieme per il bene del territorio».

«Un festival – sottolinea il sindaco di Ispra Rosalina Dispirito – dal respiro internazionale, che ogni anno porta a Ispra idee nuove. La nostra amministrazione è orgogliosa di sostenere questo concorso, che attraverso la cultura parla d’amore in un periodo in cui abbiamo sempre più bisogno di raccontarlo e di viverlo».

Anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha voluto rinnovare il suo sostegno al Premio Mario Berrino, condividendo con una lettera il suo ricordo di Santino Slongo. «Ricordo – scrive – con profonda stima l’avvocato Santino Slongo, che per molti anni ha ricoperto con dedizione e autorevolezza la carica di presidente nazionale del Gruppo Savoia. Inoltre, ha dato un contributo significativo anche in qualità di consigliere dell’Associazione Culturale “Amici Mario Berrino”, che con grande impegno promuove questa importante iniziativa. Una figura di grande levatura morale e culturale, che ho avuto modo di apprezzare per la sua lealtà, il suo impegno nella tutela della memoria storica e la sua incrollabile adesione ai valori di Casa Savoia».