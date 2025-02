Da una casa accogliente all’abbandono, l’appello per Freccia: “Aiutateci, ha bisogno di cure”

C’è una gattina che ha bisogno di un aiuto. Si chiama Freccia e da una casa accogliente si è ritrovata abbandonata davanti alla stazione di Varese. Ora è ammalata, ha bisogno di cure che momentaneamente sta ricevendo grazie ad Alessandra e Marta, due volontarie della Lav di Varese e Busto Arsizio. Proprio da loro nasce un appello per cercare di aiutare Freccia.

«Freccia è una dolce gatta che sta attraversando un momento molto difficile. Purtroppo, Freccia ha bisogno di cure mediche urgenti e le spese per le visite veterinarie, i farmaci e gli eventuali interventi sono più alte di quanto possiamo affrontare da soli.

Freccia aveva una casa e una famiglia e per molti anni è stata una gatta felice, ma ad un certo punto le cose sono cambiate… Si è ritrovata in strada da sola, senza cibo e nessuno che si occupasse di lei. Ha passato settimane fuori dalla stazione ferroviaria di Varese tra l’indifferenza totale, fino a che qualcuno finalmente ha accolto le sue richieste di aiuto. È stata recuperata da un gruppo di volontari e portata in una clinica veterinaria. Le sue condizioni sono sembrate da subito critiche, era pelle e ossa, con un’ anemia estremamente grave che ha richiesto 2 trasfusioni , una cardiopatia e una probabile patologia infiltrativa al fegato. Molto probabilmente è stata abbandonata proprio a causa della sua malattia e questo è ancora più inaccettabile.

La sua vita dipende dalle cure tempestive e, senza l’aiuto di tutti noi, non potrà ricevere il trattamento necessario. Ogni piccolo contributo farà la differenza e ci aiuterà a garantire a Freccia l’aiuto di cui ha bisogno. Dopo tutto quello che ha passato si merita di essere amata e coccolata.

Al momento Freccia prende numerosi farmaci e ha bisogno di esami e controlli periodici per monitorare il suo stato di salute»

Per chi volesse aiutare Freccia, la mail da contattare è: alessandra.lav.varese@gmail.com