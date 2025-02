Da Varese a Roma per ricordare il Risorgimento dei varesini: omaggio a Daverio, Dandolo e Morosini

Domenica 9 febbraio, come da ormai consolidata tradizione, una delegazione dell’Associazione Varese per l’Italia XXVI Maggio 1859, guidata dal proprio presidente Luigi Barion, si è recata a Roma in occasione del 176° Anniversario della proclamazione della Repubblica Romana.

Quest’anno la toccante manifestazione si è svolta a Porta San Pancrazio, non nella abituale sede del Musoleo Ossario in quanto in fase di restauro, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e con la partecipazione delle maggiori autorità civili e militari e della Banda Municipale

Capitolina.

L’ing. Francesco Garibaldi Hibbert, diretto discendente dell’eroe dei due mondi e presidente della Fondazione Giuseppe Garibaldi, la prof.ssa e storica Gisella Bellantone del famoso Liceo Classico Seneca e la dott.ssa Mara Misasi, direttrice del Patrimonio Artistico della Città Eterna, unitamente ad alcuni cittadini si sono poi recati al cippo che ricorda i tre varesini Francesco Daverio, Enrico Dandolo ed Emilio Morosini, immolatisi per la patria al Gianicolo.

Qui si è svolta una breve ed emozionante cerimonia ed è stato deposto un omaggio floreale con i colori biancorossi della città bosina a nome dell’Amministrazione comunale di Varese. Gli illustri presenti hanno gradito particolarmente il dono da parte del presidente del sodalizio varesino della guida “Varese – Itinerario Risorgimentale” e che a conclusione ha ricordato brevemente i tre eroici varesini, destando particolare interesse ed attenzione.