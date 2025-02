“Dal Parquet”: il dopopartita di EA7 Armani – Openjobmetis 119-92

Episodio numero 18 di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Openjobmetis. Anche questa puntata è dedicata a una disfatta, quella avvenuta al Forum di Assago dove Varese ha ritoccato il record di punti subiti in una partita, in questa stagione, ben 119 contro l’Olimpia. E la classifica mette sempre più paura…

All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Mandole, il racconto del momento decisivo, il commento ironico scelto tra quelli dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker, Spotify e Youtube.

La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Denise Malnati.



