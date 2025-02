Dalla parte delle radici… e delle trote: al via la rassegna del Gruppo Speleologico CAI Varese

Nel buio delle grotte del Varesino si nasconde un mondo ancora in gran parte sconosciuto: quello delle popolazioni microbiche che abitano gli ambienti sotterranei più estremi.

Il progetto di ricerca “Oblivion Life“, presentato nell’ambito della rassegna “Dalla Parte delle Radici…e delle Trote” organizzata dal Gruppo Speleologico C.A.I. di Varese, si propone di censire e studiare questi microrganismi unici, capaci di sopravvivere in condizioni di totale oscurità e scarsità di nutrienti, aprendo nuove prospettive per la microbiologia, la biotecnologia e la comprensione dell’ecosistema sotterraneo. Ce ne parlano il Professor Marco Nigro, specializzato in Biotecnologie, e il Dottor Vincenzo di Michele, specializzato in Scienze Naturali.

“Oblivion Life” sarà presentato ufficialmente nell’ambito della rassegna “Dalla Parte delle Radici…e delle Trote” organizzata dal Gruppo Speleologico C.A.I. di Varese, un’iniziativa dedicata all’esplorazione del mondo sotterraneo che accompagnerà il pubblico per tutto l’anno.

Sarà un’occasione unica per scoprire i primi approcci del progetto, partecipare a incontri con gli scienziati del gruppo di ricerca e approfondire il ruolo cruciale della microbiologia nel nostro ecosistema.

Partecipa anche tu!

Se sei un appassionato di scienza, biologia o semplicemente affascinato dai misteri della vita sotterranea, non perdere l’opportunità di seguire da vicino gli sviluppi di “Oblivion Life”. La rassegna “Dalla Parte delle Radici…e delle Trote” organizzata dal Gruppo Speleologico C.A.I. di Varese sarà il punto d’incontro per tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino il mondo nascosto delle grotte.

La rassegna si terrà giorno 20 febbraio 2025 presso la Sede del C.A.I., via Speri della Chiesa Jemoli 12, Varese. Le proiezioni inizieranno alle 21:15.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni Gruppo Speleologico C.A.I. di Varese o visita il sito a questo link