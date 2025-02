Dalle cabine telefoniche al premio della Fondazione Italia Usa: il gallaratese Andrea Tempestini tra i mille migliori neolaureati

Lo avevamo conosciuto nell’estate del 2021 quando ci raccontò che aveva mappato tutte le cabine telefoniche in Italia. Oggi Andrea Tempestini torna a far parlare di sé per per un altro traguardo di rilievo.

È stato premiato dalla Fondazione Italia USA come neo laureato meritevole.

Il giovane gallaratese ha ottenuto il prestigioso riconoscimento assegnato a mille neodottori. La cerimonia si è svolta alla camera dei Deputati.

I vincitori sono stati selezionati dalla Fondazione attraverso la banca dati delle università italiane. Oltre al titolo, i premiati hanno ottenuto una borsa di studio a copertura totale del master online della Fondazione “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

L’intento del master è di fornire la preparazione a una conoscenza multidisciplinare che possa essere applicata nelle aziende pubbliche e private, nelle multinazionali, nelle amministrazioni governative ed intergovernative, nelle organizzazioni internazionali.

Andrea oggi è impegnato ancora negli studi: è iscritto all’Università degli Studi di Milano per la magistrale in Relazioni Internazionali.

Il suo talento era già emerso nel lavoro di mappatura in cui aveva mescolato informatica, videomaking e web design. Un lavoro svolto da autodidatta affinando le sue capacità con impegno e curiosità.