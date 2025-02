Dario Noviello nuovo segretario generale della Fistel Cisl dei Laghi

Il IV Congresso della Fistel Cisl dei Laghi – il sindacato che rappresenta i lavoratori dei settori dell’informazione, spettacolo e telecomunicazioni, svoltosi lunedì 24 febbraio presso la tenuta Acquasole di Mercallo, in provincia di Varese, ha eletto Dario Noviello nuovo segretario generale. Noviello subentra a Marco Mariotti. (a sinistra nella foto)

Squadra coesa

«Uno dei miei compiti sarà quello di lavorare su una squadra sempre più coesa, in continuità con l’impegno portato avanti dal segretario uscente – ha dichiarato il nuovo segretario generale -. E questo sarà possibile solo con l’impegno e la partecipazione attiva di tutti coloro che hanno deciso di mettersi in gioco. E non penso solo alla nostra categoria, ma anche a progetti intercategoriali da costruire insieme. Positivi esempi sono la collaborazione instaurata con la Felsa per i somministrati, e quella con gli artigiani».

Formazione

«Conto di riportare al centro il tema della formazione, con momenti di approfondimento suggeriti dai lavoratori stessi e raccolti nei luoghi di lavoro – ha proseguito Noviello -. I cambiamenti nel mondo del lavoro che incontriamo quotidianamente possono essere affrontati in due modi: subendoli o provando a governarli. Nel secondo caso è inevitabile che la preparazione possa e debba fare la differenza».

Vicinanza

«Un altro obiettivo importante dovrà essere quello di creare strumenti che ci permettano di essere più vicini ai lavoratori, soprattutto agli iscritti che sostengono attivamente il sindacato, oltre che creare percorsi che possano coinvolgere maggiormente i giovani, le donne e gli stranieri» ha continuato il neo segretario.

Contrattazione

«Assolutamente necessario sarà rafforzare la contrattazione di secondo livello facendo leva su interessi condivisi che permettano di recuperare reddito, così da offrire margini di rilancio ad una economia oggi sempre più stagnante». «Ultimo, ma non in ordine di importanza, il tema della salute e sicurezza, che andranno garantite attraverso il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza all’interno del Consiglio Generale, mutuando una proposta emersa nel rinnovo del contratto dei cartai che suggeriva di creare una rete di informazioni e scambio di dati e di esperienze tra gli RLS».

«Andiamo incontro a una popolazione di lavoratori, all’interno delle aziende, che invecchia sempre di più – ha concluso Dario Noviello -. La rincorsa al recupero della produttività ha innescato processi pericolosi che ricadono su più livelli, favorendo l’aumento di stress sia individuali che collettivi, con preoccupanti ricadute anche sulla vita privata. Una situazione che richiede attenzione e azioni tempestive prima di rischiare di trovarsi come sempre a dover affrontare il problema quando sarà conclamato».