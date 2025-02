Dario Sgarbi è il candidato unico verso il congresso del Circolo di Luino e Valli di Fratelli d’Italia

Domenica 16 febbraio 2025 dalle ore 17.30 a Palazzo Verbania di Luino avrà luogo il congresso del Circolo di Luino e Valli di Fratelli d’Italia che eleggerà il Presidente del Coordinamento Intercomunale e i componenti del Direttivo.

Candidato unico alla Presidenza è Dario Sgarbi, dirigente locale e già Assessore al Bilancio nelle amministrazioni del Sindaco Andrea Pellicini: “Con Luino si apre la stagione dei congressi comunali che ci vedrà impegnati in tutta la provincia di Varese sino alla fine di marzo. – dichiara il Presidente Provinciale di FdI Onorevole Pellicini – L’assemblea luinese si aprirà con il saluto del Presidente in carica Mario Contini, proseguirà con il saluto dei rappresentanti dei partiti alleati e con l’ illustrazione delle linee programmatiche da parte del candidato Sgarbi. Dopodiché si procederà con le operazioni elettorali. Vi sarà anche una particolare sorpresa per Mario Contini, storico rappresentante della Destra luinese, capace di condurre il partito dal Movimento Sociale sino ad oggi”.